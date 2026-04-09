Mẹ chú rể Hà Nội gây bão mạng với nhan sắc U50 cực phẩm: "Thực tế tôi không có thời gian đi Spa"

Loạt khoảnh khắc về một "bà sui" sở hữu vẻ đẹp quý phái, trẻ trung trong đám cưới tại Hà Nội đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Đoạn video ghi lại nụ cười rạng rỡ của bà mẹ chồng này đã nhanh chóng cán mốc 2,3 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau vài ngày đăng tải.

Nhan sắc "vạn người mê" của bà sui tuổi Nhâm Tuất

Nhân vật chính đang khiến dân mạng ráo riết "xin vía" trẻ đẹp là bà Nguyễn Minh Hằng (SN 1982, Hà Nội). Dù đã bước sang tuổi 42 và là mẹ của 3 người con, bà Hằng vẫn khiến quan khách ngỡ ngàng bởi ngoại hình trẻ trung vượt xa tuổi thật. Trong hôn lễ của con trai cả Tuấn Huy (SN 2003) diễn ra vào ngày 30/3 vừa qua, bà Hằng xuất hiện với thần thái sang trọng, làn da trắng mịn không tì vết.

Trước cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng, người mẹ U50 khiêm tốn bày tỏ: "Thực ra, tôi không quá trẻ và đẹp như mọi người khen ngợi. May mắn gặp được thợ trang điểm phù hợp nên gương mặt tôi trông hài hòa hơn thôi".

Bí quyết làm đẹp "0 đồng" của nữ doanh nhân bận rộn

Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, bà Hằng thừa nhận bản thân luôn tất bật với công việc và chăm sóc tổ ấm, gần như không có thời gian cho những liệu trình làm đẹp xa xỉ. Bí quyết giữ gìn sắc vóc của bà đơn giản đến khó tin: tự chăm sóc da cơ bản tại nhà và duy trì chế độ ăn uống khoa học.

Bà Hằng chia sẻ thêm về vẻ ngoài thường bị nhầm lẫn của mình: "Nước da của tôi trắng và khỏe nên không quá vất vả trong việc chăm sóc. Một số người còn nhầm tôi đi tắm trắng vì thấy tôi trắng quá. Tuy nhiên, thực tế là tôi không có thời gian đi spa làm đẹp, cũng không dùng loại thực phẩm chức năng gì".

Quan điểm nuôi dạy con: "Con cái là sự nghiệp lớn nhất cuộc đời"

Đằng sau nhan sắc gây bão là một người phụ nữ hết lòng vì gia đình. Lần đầu lo đại sự cho con trai cả, bà Hằng đã tự tay lên ý tưởng từ kịch bản chương trình đến thực đơn tiệc cưới với mong muốn khách mời luôn cảm thấy được tiếp đón chu đáo.

Khoảnh khắc xúc động nhất đối với bà chính là lúc đứa cháu nội nhỏ tuổi được bế lên sân khấu trao nhẫn cho bố mẹ. Chứng kiến con trai và con dâu gắn bó từ thuở học trò nay đã nên duyên vợ chồng, bà không khỏi nghẹn ngào. Thấu hiểu các con kết hôn khi còn khá trẻ, bà luôn đóng vai trò là người bạn đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ những mâu thuẫn vụn vặt:

"Tôi luôn dặn dò con trai, con dâu rằng 'đây là lựa chọn của các con, vì vậy hãy cố gắng sống thật tốt với lựa chọn của mình'. Tôi cũng hứa với gia đình thông gia, sẽ coi con dâu như con gái, yêu thương con hết mực".

Không chỉ dành tình cảm cho con dâu, bà Hằng còn dạy dỗ hai cô con gái nhỏ hướng tới "vẻ đẹp tri thức" và các kỹ năng sống tự tin. Với bà, đỉnh cao của người phụ nữ không chỉ nằm ở nhan sắc rạng rỡ bên ngoài mà còn ở sự tử tế và khả năng vun vén hạnh phúc cho những người thân yêu.