Mẹ Hà Nội chia sẻ: Năm nay nhà tôi quyết ăn Tết tối giản với 15 triệu đồng!

Sắm Tết cho gia đình, lên kế hoạch chi tiêu sao cho "vừa đủ" là bài toán hóc búa khiến nhiều người đau đầu trong thời điểm này. Chỉ hơn 1 tháng hơn nữa Tết Nguyên đán đã đến cùng với sự bận rộn cuối năm, nhiều người bắt đầu lập ngân sách chi tiêu và sắm sửa ngay từ bây giờ.

Lên kế hoạch chi tiêu Tết cụ thể

Gia đình Thu Hương (36 tuổi) ở Hà Nội chia sẻ, do năm nay thu nhập bị giảm sút nhiều nên gia đình cô dự tính sẽ chi khoảng 15 triệu đồng cho Tết.

Trước hết, phần mua sắm Tết không thể thiếu những món ăn truyền thống như bánh chưng, giò lụa, thực phẩm tươi sống và các loại bánh kẹo để đãi khách.

Hương chia sẻ rất rõ ràng kế hoạch tiêu Tết của mình: "Với 3 triệu đồng, chúng ta có thể lựa chọn những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu trong khoảng 7-10 ngày Tết.

Ngoài ra, việc mua sắm quần áo mới cho các con là cách để cùng đón xuân với tâm trạng phấn chấn nhất.

Đừng quên khoản chi 1 triệu cho việc trang trí nhà cửa với hoa mai, hoa đào, lì xì, và các vật dụng trang trí khác để không gian sống thêm phần ngập tràn không khí Tết".

Cụ thể kế hoạch chi tiêu như sau:

Mua sắm Tết:

Thực phẩm cho các ngày Tết: 1.5 triệu (bánh chưng, giò lụa, thịt lợn, gà, măng, dưa hành...)

Đồ tráng miệng và bánh kẹo: 1 triệu (bánh kẹo, mứt...)

Đồ uống: 500 nghìn

Quần áo mới:

Trẻ em: 1 triệu/trẻ = 2 triệu.

Trang trí nhà cửa:

Hoa, cây cảnh: 1 triệu (hoa đào, cây cảnh trang trí...)

Đồ trang trí: 500 nghìn (đèn lồng, phụ kiện trang trí...)

Lễ chùa đầu năm:

Lễ vật và công đức: 500 nghìn.

Quà biếu người thân và bạn bè:

Quà biếu: 2 triệu (bánh kẹo, rượu, trà, cà phê...)

Lì xì: 3 triệu

Du xuân:

Thăm Văn Miếu: 300 nghìn (vé vào cổng và tiền công đức).

Các địa điểm khác: 700 nghìn

Dự trữ cho chi phí phát sinh:

Dự phòng: 1.5 triệu (đi lại, ăn uống, sức khỏe...)

Tổng cộng: 15 triệu đồng.

Quyết tâm đón Tết tối giản

Năm nay Hương mua sắm đón Tết tại nhà ở Hà Nội cũng đơn giản hơn rất nhiều.

"Không còn mua size mứt, bánh kẹo to đùng nữa, thay vào đó mua size bé vừa xinh, có không khí Tết hơn. Đào quất cũng size bé xinh xinh, vừa hợp nhà nhỏ xinh, vừa tiết kiệm tiền. Mọi năm thích hoành tráng, cái gì cũng phải to thật to, thích mua sắm tưng bừng thì năm nay, chồng bảo vợ mua quần áo mới đi, mình nói không luôn.

Năm nay biết đến tối giản, cuối năm thảnh thơi đọc sách uống cafe thay vì săn sale mệt bở hơi tai mà vẫn tốn tiền còn thấy không cần thiết, chật nhà. Năm nay trong chuyện sắm Tết mình biết đến chữ buông và tối giản đi.

Năm nay mình cũng biết đến thế nào là sống hạnh phúc thật sự thay vì chớp nhoáng, không kịp hưởng thụ thời khắc Tết. Mình chỉ sắm những đồ tốt cho sức khỏe, ít bánh kẹo. Khách đến nhà mình có thể uống cafe không đường, nhiều nước uống siêu ngon, siêu tốt cho sức khỏe, nhiều rau, ít dầu mỡ trong bữa cơm nữa", Hương chia sẻ.

Đối với quan điểm của hai vợ chồng Hương thì bố mẹ nào cũng là bố mẹ của cả hai. Nên hai vợ chồng biếu tặng mỗi bên giống nhau.

"Mình thấy thay đổi năm nay tốt hơn so với các năm trước. Mình chi tiêu ít hơn, bớt nặng tâm lý, có thời gian rảnh rỗi tận hưởng hương vị Tết. Mình mua sắm ít bánh kẹo vì mình hiểu nó không tốt và cũng không cần mua size to hay quá nhiều, chỉ vừa đủ, mà vẫn cảm thấy tròn trịa Tết xưa. Cách chi tiêu Tết vừa tốt cho sức khỏe, vừa không lãng phí đó mới chính là tiêu chí của mình", Hương cho biết.