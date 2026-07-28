Mẹ ruột Mỹ Linh 85 tuổi vẫn hộ tống con gái

Mới đây, diva Mỹ Linh đã khoe ảnh chụp cùng mẹ ruột năm nay đã 85 tuổi. Cô chia sẻ: "51 đi tập có 85 hộ tống! Ngày xưa thì con bám đuôi mẹ đi chơi, giờ đến lượt mẹ lại bám theo con cả ngày".



Mỹ Linh khoe ảnh với mẹ

Qua bức ảnh chụp và lời kể của diva Mỹ Linh, có thể thấy mẹ cô dù đã ở tuổi 85 nhưng vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn, đến mức có thể "hộ tống" con gái đi tập gym.

Cũng qua dòng tâm sự của Mỹ Linh, khán giả ấm lòng khi thấy tình mẫu tử giữa cô và mẹ vô cùng bền chặt, thắm thiết.

Được biết, mẹ ruột diva Mỹ Linh đã dành tình cảm và sự định hướng mang tính quyết liệt trong sự nghiệp của con gái. Mỹ Linh từng tâm sự rằng, bố cô không thích con gái theo nghề hát và nổi giận khi con mê hát đến quên cả học hành.

Rất may, Mỹ Linh được mẹ ủng hộ tuyệt đối. Cô từng chia sẻ: "Mẹ tôi bảo thế nó hát thì xấu cái gì? Ai phải hổ thẹn? Ông làm sao đấy, con tôi tôi quyết".

Mẹ ruột diva Mỹ Linh không phải người được học hành bài bản về nghệ thuật nhưng chính bà là cầu nối giúp làng nhạc Việt có một diva. Nữ ca sĩ luôn biết ơn mẹ của mình về điều này.

Ngay chuyện hôn nhân với nhạc sĩ Anh Quân - người có một con riêng, Mỹ Linh cũng được mẹ ủng hộ: "Tất cả những gì mình đang có là nhờ mẹ định hình. Ngay cả đến khi cưới, mẹ cũng định hình luôn. Lúc ấy mình đang rất phân vân. Ca sĩ vừa nổi, ai muốn lấy chồng. Thì mẹ mình bảo: Mẹ thấy thằng Quân là người tốt. Mẹ nhìn thấy cách nó chăm sóc con nó. Con lấy nó được", Mỹ Linh từng chia sẻ trên Tiền Phong.

Nhờ mẹ định hình, Mỹ Linh có một sự nghiệp âm nhạc rực rỡ, một cuộc hôn nhân bền chặt. Mỹ Linh là giọng ca được yêu mến trong thập niên 90 và những năm đầu 2000 với các ca khúc gây sốt như: Hương Ngọc Lan, Khúc giao mùa, Những giấc mơ dài... Hiện tại, Mỹ Linh vẫn giữ được sức nóng tên tuổi.

Ở tuổi 51, Mỹ Linh chăm chỉ tập gym để quyết tâm thay đổi bản thân, lấy lại vóc dáng thon gọn.