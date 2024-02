Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu ở độ tuổi U50 vẫn trẻ trung phơi phới, quyết tâm nuôi tóc dài vì đã có con rể

Từ khi hậu vệ Đoàn Văn Hậu và nàng WAG Doãn Hải My kết hôn, gia đình của Doãn Hải My cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Trong đó, bà Đoàn Phương Mai (nickname Mai Đoàn) - mẹ vợ của Đoàn Văn Hậu - mỗi lần xuất hiện lại khiến dân tình trầm trồ vì vẻ ngoài "hack tuổi". Ở độ tuổi 47, mẹ của Doãn Hải My gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp và thường xuyên được so sánh với cô con gái từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Mới đây, Doãn Hải My đã tự tay chụp cho mẹ đẻ một bộ ảnh áo dài du xuân cực xinh. Trong đó, bà Mai Đoàn khoe vóc dáng mảnh mai, phong thái dịu dàng, nhan sắc đằm thắm trong tà áo dài truyền thống với màu sắc thanh nhã. Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu chỉ trang điểm nhẹ nhàng vẫn cuốn hút. So với những hình ảnh của bà Mai Đoàn một năm trước, người ta có thể thấy sự thay đổi rõ rệt từ phong cách ăn mặc đến mái tóc.

Mẹ vợ của Đoàn Văn Hậu ở độ tuổi 47 vẫn trẻ trung, phơi phới thanh xuân

Trước đây, mẹ của Doãn Hải My ưa chuộng kiểu tóc ngắn cá tính, thường xuyên tạo kiểu cứng cáp, theo phong cách cool ngầu. Dịp năm mới vừa sang, cũng là cái tết đầu tiên trở thành "mẹ vợ" của Đoàn Văn Hậu, bà Mai Đoàn đã có cho mình mái tóc mềm mại, điệu đà hơn. Dù chưa dài hẳn ra nhưng đây cũng là quyết tâm "nuôi tóc" của bà Mai Đoàn theo lời khuyên của người lớn trong nhà. Thời điểm Văn Hậu và Hải My sắp kết hôn, mẹ của Hải My được khuyên nên nuôi tóc dài vì sắp có con rể, nên nuôi tóc để tóc mềm hơn, đẹp hơn, dày dặn hơn.

Mẹ của Doãn Hải My được khuyên nuôi tóc dài vì đã có con rể