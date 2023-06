Mega Grand World Hà Nội đẩy nhanh tiến độ, dự kiến đón khách vào đầu tháng 12

Ngay khi những hình ảnh từ công trường được hé lộ, Mega Grand World Hà Nội gây chú ý trên thị trường bất động sản nói riêng và cộng đồng yêu du lịch – giải trí – trải nghiệm tại Thủ đô về độ hoành tráng của "vũ trụ giải trí" tầm cỡ thế giới tại khu Đông Thủ đô.



Giống như tiến độ gấp của nhiều dự án khác của Vinhomes, dù mới khởi công từ quý 1/2023, Mega Grand World Hà Nội đang đẩy mạnh để hoàn tất xây dựng tháng 9 năm nay. Trong đó, gần 100% các dãy shop thuộc cả hai phân khu The Venice và The K-Town đang bước vào giai đoạn hoàn tất thi công tầng áp mái. Riêng dòng sông Venice dài gần 1km – linh hồn của phân khu The Venice đã hoàn thiện phần bê tông cốt thép, đưa nước vào lòng hồ, lan can trang trí hai bên bờ sông dự kiến sẽ hoàn tất vào đầu tháng 7.

Phân khu The Venice được lấy cảm hứng từ nước Ý phồn hoa – nơi du khách mua sắm, uống cafe hay ngồi trên những con thuyền Gondola, thả hồn theo điệu nhạc trên dòng sông thơ mộng. Đặc biệt, dòng sông dài gần 1km cũng đang được lắp đặt hệ thống nhạc nước, máy trình chiếu mapping và ánh sáng hiện đại bậc nhất thế giới, để trở thành sân khấu cho show trình diễn đặc sắc mang tên "The Grand Voyage – Chuyến hải trình khám phá thương cảng phồn hoa". Dưới bàn tay của đạo diễn trẻ tài hoa Dương Mai Việt Anh, hành trình đầy kỳ thú của những thương nhân tài ba xuất phát từ châu Âu hoa lệ, băng qua con đường tơ lụa trên biển cập bến tại điểm cuối của hành trình là "thương cảng" Grand World Hà Nội sẽ được kể cho khán giả, khách du lịch miền Bắc và quốc tế ngay đầu tháng 12 này.



Dòng sông Venice tại Mega Grand World sau khi hoàn thành sẽ tái hiện khung cảnh buôn bán – du lịch tấp nập trên bến dưới thuyền - Ảnh minh hoạ

3 cây cầu điểm nhấn đậm chất Ý cũng đã được hoàn thành phần cứng và đang được tiến hành lát đá, dự kiến sẽ hoàn thiện trong đầu tháng 7/2023. Đây cũng sẽ là điểm check in không thể bỏ qua và là điểm đến tuyệt vời để bạn dạo bước, ngắm hoàng hôn lãng mạn, thu trọn vào tầm mắt vẻ đẹp đầy chất thơ của Venice Hà Nội và cảm nhận bằng hết thảy các giác quan.



Các cây cầu đã hoàn thiện phần đổ bê tông và đang được tiến hành lát đá, hoàn thiện các hạng mục trang trí.

Các dãy phố thương mại đang được xây dựng phần thô và sẽ hoàn thiện, bàn giao cho các nhãn hàng kinh doanh từ tháng 12/2023. Khu vực quy hoạch cho các trò chơi của VinWonders như Balloon Tower, Magic Bike, Skydrop…cũng đang triển khai lắp đặt các thiết bị, phục vụ trải nghiệm của khách du lịch ngay từ thời điểm khai trương quý IV/2023.



Trong bối cảnh thị trường khá trầm lắng, nhiều công trường gần như ngưng trệ thì không khí thi công tại Mega Grand World Hà Nội nói riêng và Vinhomes Ocean Park 3 nói chung vẫn đang vô cùng tấp nhập, nhộn nhịp. Hàng nghìn công nhân, hàng trăm chuyến xe ra vào để gấp rút hoàn thiện các hạng mục vào giữa tháng 9/2023 để sẵn sàng khai trương, mở cửa đón khách dự kiến đúng mùa Noel vào đầu tháng 12 năm 2023.

Mọi nhu cầu từ vui chơi, giải trí, mua sắm, trải nghiệm, nghỉ dưỡng đều được đáp ứng hoàn hảo Mega Grand World Hà Nội

Mega Grand World nằm tại trung tâm của thành phố điểm đến Ocean City – phố Đông của Hà Nội, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm, nghỉ dưỡng của người dân và du khách, từ đó góp phần thúc đẩy Hà Nội trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch phía Bắc.



Bên cạnh việc đầu tư xây dựng công trình điểm đến và những hạng mục vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế, Vingroup cũng dồn lực triển khai 115 xe VinBus vận hành 24/7 phục vụ du khách Thủ đô và các tỉnh lân cận. Theo phương án công bố, từ 5/7/2023, sẽ có 2 tuyến di chuyển từ Mỹ Đình và Cầu Giấy đến Ocean City với tần suất 15 phút 1 chuyến. Từ 15/12/2023, ngay khi Mega Grand World khai trương, sẽ bổ sung 2 thêm tuyến đón khách từ các tỉnh Bắc Ninh và và Hải Dương. Ngoài ra, Vingroup sẽ tổ chức thêm tuyến E10 - tuyến xe trợ giá cho người dân kết nối trực tiếp từ sân bay Nội Bài đến Thành phố du lịch Ocean City.

Đón đầu luồng khách khổng lồ từ hơn 200.000 cư dân tương lai của Ocean City, gần 10 triệu dân Thủ đô đang thiếu các điểm vui chơi giải trí và gần 20 triệu lượt du khách trong và ngoài nước mỗi năm, Mega Grand World Hà Nội không chỉ trở thành một điểm du lịch nổi tiếng của phía Bắc mà còn mang tới cơ hội kinh doanh hấp dẫn đối với các ngành hàng và cơ hội sinh lời đột phá đối với các nhà đầu tư bất động sản. Theo dự báo của các chuyên gia, sự kiện mở bán Mega Grand World Hà Nội tới đây sẽ là điểm nhấn của thị trường BĐS nửa cuối năm 2023.