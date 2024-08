MEGA US EXPO 2024 – "Cơ hội Vàng" để hợp tác kinh doanh Hàn – Việt

MEGA US EXPO 2024 được diễn ra vào ngày 22-24 tháng 8 tại White Palace Hoàng Văn Thụ. Quy tụ nhiều doanh nghiệp với tiềm năng phát triển và công nghệ đứng đầu châu Á đến từ Hàn Quốc, sự kiện không chỉ tập trung vào các ngành hàng truyền thống như mỹ phẩm, thực phẩm và thời trang mà còn mở rộng sang các lĩnh vực tiên phong và đổi mới như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), và nội dung số. Những lĩnh vực này hứa hẹn mang đến làn sóng sáng tạo mới, tạo nên cơ hội hợp tác đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp tham gia.



Trong những năm qua, MEGA US EXPO đã đạt được nhiều thành công đáng kể với số lượng doanh nghiệp tham gia và giá trị các hợp đồng ký kết tăng dần. Năm 2023, sự kiện đã thu hút 150 doanh nghiệp từ Hàn Quốc, tạo ra 1.007 lượt gặp gỡ doanh nghiệp (B2B matching) và 100 bản MOU quốc tế đã được ký kết ngay tại sự kiện. Từ đó, một mạng lưới các đối tác kinh doanh vững mạnh đã được hình thành, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất và dịch vụ.



Quy mô và sức chứa lớn

Với mục tiêu đón hơn 5000 lượt khách trong năm 2024, MEGA US EXPO 2024 dự kiến sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp tiềm năng từ Hàn Quốc hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội hợp tác và lợi ích đáng kể cho cả doanh nghiệp và đối tác tham gia.



Mở ra cơ hội hợp tác ở đa dạng lĩnh vực

Không chỉ là một sự kiện xúc tiến thương mại đơn thuần mà còn là một diễn đàn quan trọng giúp thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Với các hoạt động đa dạng và ý nghĩa, MEGA US EXPO 2024 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội hợp tác và thành công cho các doanh nghiệp hai nước. Trong tương lai, sự kiện sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa và công nghệ của cả hai quốc gia.



UnivStar- Sự kiện ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên trong khuôn khổ chương trình

Tại Mega Us, người tham dự được tiếp cận những sản phẩm độc đáo theo xu hướng mới nhất cũng như tiếp cận làn sóng công nghệ đến từ Cường quốc Công nghệ thông tin. Không chỉ có những chương trình tăng tính kết nối giao thương, Mega Us còn tạo ra những hoạt động thú vị và vui nhộn như Cuộc thi Mukbang, "Squid Game trò chơi con mực", mặc Hanbok, áo dài chụp hình check in miễn phí, Live Stream ngay tại sự kiện. Đây dự đoán là sẽ một "sân chơi" cho những ai đang muốn gia tăng trải nghiệm và phát triển tầm nhìn, mở ra vô vàn cơ hội mới trong tương lai. Ngoài ra, người tham dự còn có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn và giá trị, như một lời tri ân chân thành cho sự quan tâm và tham gia của họ tại sự kiện.