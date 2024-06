Mercedes-AMG C 63 S E Performance giá 4,9 tỷ đồng đầu tiên về Việt Nam: Mạnh ngang siêu xe, nhiều 'đồ chơi' khủng cho tín đồ tốc độ

Mercedes-AMG C 63 S E Performance đã về Việt Nam

Những hình ảnh đầu tiên Mercedes-AMG C 63 S E Performance tại Việt Nam mới đây đã được các tư vấn viên tiết lộ. Theo đó, chiếc xe này sẽ được sử dụng trong sự kiện lái thử của Star Drive diễn ra vào ngày 22/6.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance là mẫu xe đắt nhất dòng Mercedes C-Class.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance tại Việt Nam có giá khởi điểm từ 4,9 tỷ đồng. Xe được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho đội hình Mercedes-AMG C-Class tại thị trường Việt Nam.

Với đặc tính thể thao thuần túy cùng giá bán cao, Mercedes-AMG C 63 S E Performance phù hợp với những đại gia Việt, những người đã sở hữu nhiều ô tô và muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ. Đối thủ của mẫu xe hiệu năng cao nhà Mercedes là BMW M3 Competition. Tuy nhiên, mẫu xe này chưa được phân phối tại Việt Nam.

Trang bị vượt trội

C 63 S E Performance sở hữu thông số dài x rộng x cao lần lượt 4.842 x 1.890 x 1.458 (mm), trục cơ sở đạt 2.875 mm. Kích thước xe lớn hơn đáng kể so với các phiên bản C-Class thông thường, với chiều dài tăng thêm 83 mm và chiều rộng tăng thêm 76 mm ở phía trước. Trục cơ sở cũng tăng thêm 10 mm.

C 63 S E Performance nhận được những trang bị cao cấp nhất của thương hiệu ngôi sao 3 cánh.

Bên ngoài, xe được trang bị gói ngoại thất AMG Carbon Package, cánh gió thể thao AMG ốp carbon, mâm hợp kim AMG 20-inch với thiết kế nan đa chấu sơn đen bóng, gương chiếu hậu ngoại thất ốp sợi carbon...

Mercedes-AMG C 63 S E Performance là phiên bản xe đầu tiên trong dòng C-Class sở hữu khe gió lớn ở trên nắp ca-pô. Logo trên xe cũng được thay đổi, chuyển sang màu đen. Bên hông, xe được lắp ốp sườn xe thể thao, bộ khuếch tán gió phía sau lớn cùng hai ống xả hình thang giúp hoàn thiện cái nhìn tổng thể hầm hố mạnh mẽ.

Bước vào bên trong, nội thất C 63 S E Performance gây ấn tượng với nhiều chi tiết được bọc da nappa màu đen, đi cùng họa tiết AMG in nổi ở phía trước. Dây đai an toàn có màu đỏ, làm tăng tính thể thao bên trong xe.

Nội thất xe là sự pha trộn hài hoà giữa công nghệ và tính thể thao.

Về tiện nghi giải trí, xe được trang bị hệ thống đa phương tiện MBUX dành riêng cho dòng xe AMG sở hữu E Performance, bao gồm màn hình hiển thị cụm đồng hồ, trên màn hình trung tâm đa phương tiện theo hướng dọc ở bảng điều khiển trung tâm và màn hình hiển thị HUD tùy chọn.

Vận hành vượt trội

C 63 S E Performance hướng đến hình ảnh thể thao thuần túy cùng trải nghiệm tốc độ hoàn toàn khác biệt cho cộng đồng đam mê xe nhờ vào công nghệ tăng áp điện thừa hưởng từ đội đua F1 Mercedes-AMG Petronas.

Động cơ

"Trái tim" của xe là sự kết hợp giữa động cơ plug-in hybrid. Trong đó, xe sử dụng máy xăng 4 xy-lanh, dung tích 2.0L cho công suất 476 mã lực. Thêm vào đó, C 63 S E Performance được trang bị thêm một mô-tơ điện công suất 204 mã lực gắn ở cầu sau kèm hệ thống vi sai điện tử và bộ truyền động 2 cấp. Như vậy, tổng công suất của xe đạt 680 mã lực và mô-men xoắn 1.020 Nm.

Con số này có thể so sánh với nhiều siêu xe trên thị trường, ví dụ như Lamborghini Huracan cũng chỉ có công suất khoảng hơn 600 mã lực, hay Lamborghini Aventador mạnh gần 700 mã lực.

Kết hợp với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, xe chỉ mất 3,4 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, trước khi bị giới hạn ở vận tốc 280 km/h.

Khi vận hành thuần điện, Mercedes-AMG C 63 S E Performance có thể đi được nhiều nhất 15km, tốc độ tối đa 125 km/h.