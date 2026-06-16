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Meta thừa nhận sai lầm trong tái cơ cấu AI

| | Kinh tế số

Meta thừa nhận đã mắc sai sót trong quá trình tái cấu trúc nhân sự phục vụ AI, nhưng khẳng định vẫn tiếp tục chiến lược đầu tư mạnh vào công nghệ này.

Meta thừa nhận sai lầm trong tái cơ cấu AI - Ảnh 1.

Giám đốc điều hành Meta, ông Mark Zuckerberg. Ảnh: AP

Meta mới đây thừa nhận đã mắc một số sai lầm trong quá trình tái cơ cấu lực lượng lao động nhằm phục vụ chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Thông tin được CEO Mark Zuckerberg đưa ra trong một thông báo nội bộ gửi tới nhân viên, trong bối cảnh tập đoàn công nghệ Mỹ đang đẩy mạnh đầu tư để tái định hình toàn bộ hoạt động xoay quanh AI.

Theo ông Zuckerberg, tốc độ phát triển nhanh của AI đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong tổ chức, kéo theo nhiều thách thức trong quản lý nhân sự và vận hành. Ông cho biết: “Với mức độ phức tạp của những thay đổi này, chúng tôi đã mắc sai lầm và gần như chắc chắn sẽ còn mắc thêm sai lầm trong tương lai”. Dù vậy, ông nhấn mạnh Meta đang cố gắng giữ ổn định tối đa trong quá trình chuyển đổi.

Meta khẳng định hiện không có kế hoạch thực hiện thêm các đợt sa thải quy mô lớn trong năm nay. Thay vào đó, công ty sẽ ưu tiên điều chuyển nhân sự sang các vị trí mới liên quan đến huấn luyện và phát triển mô hình AI, nhằm tận dụng lại nguồn lực nội bộ.

Trước đó, vào tháng 5/2026, Meta đã tiến hành một đợt tái cơ cấu lớn, cắt giảm khoảng 10% lực lượng lao động toàn cầu, đồng thời điều chuyển khoảng 7.000 nhân viên sang các dự án ứng dụng AI. Doanh nghiệp cho biết đây là bước đi nhằm tinh gọn một số bộ phận nhưng vẫn duy trì khả năng linh hoạt trong phân bổ nhân sự.

Trong bối cảnh cạnh tranh AI ngày càng gay gắt, Meta tiếp tục tăng mạnh đầu tư, với kế hoạch chi tiêu vốn năm 2026 lên tới 125–145 tỷ USD, thể hiện quyết tâm giữ vị thế dẫn đầu trong cuộc đua AI toàn cầu.

Giới phân tích cho rằng quá trình tái cấu trúc của Meta sẽ còn tiếp tục điều chỉnh trong thời gian tới nhằm cân bằng giữa hiệu quả vận hành và tốc độ phát triển công nghệ AI.

Theo Lê Phương

VTV

Từ Khóa:
meta, AI

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