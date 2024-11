Metro Nhổn-ga Hà Nội sẽ tạm ngừng hoạt động trong 7 tiếng

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc tổ chức sự kiện Lễ vận hành thương mại đoạn trên cao Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Đoạn trên cao của tuyến Metro Nhổn-Ga Hà Nội sẽ tạm ngừng khai thác trong 7 giờ từ 5h30 phút sáng 9/11 đến 12 giờ cùng ngày. Sau lễ vận hành và gắn biển công trình, tàu Nhổn-Ga Hà Nội sẽ được khai thác, vận hành để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Metro Nhổn-Ga Hà Nội sẽ tạm ngừng khai thác trong 7 giờ.

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, trong thời gian dừng tàu, hành khách có vé tháng Metro sẽ được sử dụng xe buýt miễn phí dọc tuyến Nhổn về đến ga Cầu Giấy. Các tuyến xe buýt được điều chỉnh phục vụ cho lễ vận hành thương mại gồm: Tuyến buýt số 01,24, SSA, 55B, 96, 105, 161.

Trước đó, ngày (8/8), thành phố Hà Nội đã chính thức khai thác thương mại đoạn trên cao tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội sau gần 15 năm triển khai xây dựng.

Các nhà ga trên tuyến gồm 8 nhà ga (Nhổn, Minh Khai, Phú Diễn, Cầu Diễn, Lê Đức Thọ, Đại học Quốc gia, Chùa Hà, Cầu Giấy).

Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội là tuyến đường sắt đô thị chạy trên đường dành riêng hoàn toàn với năng lực vận tải trung bình theo phân cấp kỹ thuật đường sắt Việt Nam.

Tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội vận hành 10 đoàn tàu liên tục trên đường sắt khổ tiêu chuẩn 1.435mm, sử dụng công nghệ hàn liền đảm bảo tốc độ chạy tàu cao, chống ồn, chống rung và lắp đặt các thiết bị chống trật bánh tàu.

Mỗi đoàn tàu có 4 toa do Alstom (Pháp) sản xuất, sử dụng động lực phân tán với động cơ đặt dưới gầm tàu, chạy bằng điện công suất 750V DC được cấp ở đường ray thứ ba để đảm bảo tính an toàn, tính ổn định và mỹ quan đô thị, theo tiêu chuẩn an toàn của thế giới.

Sau khi đi vào khai thác, tuyến metro này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông cho Thủ đô khi đi qua những tuyến phố đông đúc như Quốc lộ 32, Xuân Thủy, Cầu Giấy. Được thiết kế tối đa 80km/h, theo tính toán, metro Nhổn - ga Hà Nội có thể vận chuyển tối đa hơn 500.000 lượt hành khách/ngày đêm.

Lộ trình của tuyến gồm điểm đầu Nhổn - theo quốc lộ 32 - Cầu Diễn - Mai Dịch - nút giao với Vành đai 3 - Cầu Giấy (nút giao với Vành đai 2) - Kim Mã - Cát Linh - Quốc Tử Giám - ga Hà Nội (trên đường Trần Hưng Đạo).