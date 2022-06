Metro sắp đi vào hoạt động thúc đẩy giá bất động sản khu vực xung quanh

Metro và sức ảnh hưởng tới bất động sản

Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1863 (tại London, Anh), đến nay metro vẫn được xem như có sức ảnh hưởng tới thị trường bất động sản. Bất cứ nơi nào xuất hiện hệ thống tàu điện này, mặt bằng giá bất động sản nơi đó sẽ lập tức "nổi sóng".

The Washington Post dẫn báo cáo từ Freddie cho thấy, người mua thường phải trả thêm gần 9.000 USD để sống trong vòng một dặm từ ga tàu điện ngầm. Nhiều bất động sản có giá chênh đến 40.000 USD nếu đặt trong khoảng cách 1/4 dặm từ metro.

Tại Ấn Độ, quốc gia đã phát triển tổng cộng 760,6 km và có 578,3 km khác đang được xây dựng, tàu điện ngầm vẫn là "hiện tượng" với bất động sản. Theo JLL, giá trị đất trong phạm vi 500 m từ hành lang metro đã tăng trung bình 15-20%/năm, đặc biệt là ở các khu dân cư và thương mại. Sau khi metro đi vào hoạt động, giá đất các khu vực xung quanh vẫn tiếp tục tăng, với tốc độ tăng cao hơn 2-5% so với các địa điểm khác. Kịch bản tăng giá tương tự cũng diễn ra tại các quốc gia được mệnh danh là "thủ phủ tàu điện ngầm" của châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản…

"Các hệ thống giao thông công cộng như tàu điện ngầm và tàu điện một ray góp phần đáng kể vào việc giải quyết các vấn đề giao thông. Các dự án được quy hoạch xung quanh chúng chứng kiến ​​giá trị bất động sản đô thị tăng lên, do người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để có được sự thuận tiện", theo JLL.

Tại Việt Nam, một báo cáo của công ty tư vấn bất động sản CBRE cho biết kể từ khi tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) được công bố, mặt bằng giá nhà đất tại khu vực quận Thủ Đức đã rục rịch tăng 20-30%, thậm chí giai đoạn 2012-2016 tăng mạnh đến 150-200% so với các khu vực khác.

Đà tăng giá vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại khi dự án đang tiến gần đến ngày chính thức hoạt động. Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, đến nay, dự án đã đạt gần 89% tổng khối lượng và sẽ chạy thử nghiệm trên toàn tuyến trước ngày 31/12/2022. CBRE tính toán, các thông tin này đã thúc đẩy giá nhà ở khu vực lân cận tuyến metro cao hơn 25-75% so với giá chào bán ban đầu.

King Crown Infinity hưởng trọn lợi thế nhờ vị trí một bước tới Metro

Điển hình là tại dự án phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp King Crown Infinity của nhà phát triển dự án BCG Land. Đơn vị này tiết lộ, giá giao dịch căn hộ này trên thị trường thứ cấp đã tăng đáng kể so với giai đoạn ban đầu, đặc biệt là từ khi tuyến Metro số 1 công bố thời gian chạy thử toàn tuyến.

Tọa lạc trên mặt tiền đường Võ Văn Ngân – tuyến đường thương mại huyết mạch của Thủ Đức và ngay nhà ga tuyến Metro số 1, King Crown Infinity hưởng lợi thế vượt trội khi tuyến metro này đi vào hoạt động. Qua tuyến metro này, cư dân dự án có thể dễ dàng kết nối với trung tâm quận 1 và quận 2 chỉ trong vòng 15 phút.

Hơn nữa, TP.HCM cũng đã thông qua chủ trương kéo dài tuyến Metro số 1 về Bình Dương và Đồng Nai. Nhờ đó, King Crown Infinity không chỉ là nơi an cư lý tưởng cho những cư dân đang làm việc tại trung tâm TPHCM mà cả các thành phố trọng điểm như Thuận An, Dĩ An (Bình Dương) hay Biên Hòa (Đồng Nai).

Vị trí này còn giúp cư dân King Crown Infinity tận hưởng hệ thống tiện ích trung tâm của thành phố mới Thủ Đức như chợ Thủ Đức, Giga Mall, Bệnh viện TP Thủ Đức, Vincome Thủ Đức, hệ thống trường Đại học Quốc gia TP.HCM và đặc biệt là khu công nghệ cao TP.HCM. Đây còn là dự án cao cấp của khu vực trong bán kính 3 km, đón trọn nhu cầu nhà ở cho các chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại khu công nghệ cao TP.HCM, các khu công nghiệp tại Bình Dương, Đồng Nai cũng như đội ngũ giảng viên, trí thức đang giảng dạy tại hệ thống các trường đại học tiệm cận. Nói cách khác, King Crown Infinity là tài sản sinh lời hiệu quả, không chỉ từ tốc độ tăng giá ấn tượng của bất động sản gần metro mà còn từ khả năng khai thác cho thuê dài hạn.

Tọa lạc tại 218 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, khu phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp King Crown Infinity bao gồm 2 tòa tháp cao 30 tầng và một tầng lửng với quy mô 724 căn hộ, 26 shophouse và 28 officetel. Cùng với đó là hệ thống hơn 25 tiện ích nội khu đẳng cấp, nổi bật là phố đi bộ trong nhà xuyên suốt 6 tầng khối đế thương mại, giúp cư dân và khách của trung tâm thương mại có thể thoải mái di chuyển mua sắm, tham quan. Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao vào quý II/2024 với kỳ vọng trở thành biểu tượng mới tại thành phố Thủ Đức, mang đến chuẩn mực sống vượt trội cho chủ nhân thành đạt và là tài sản gia tăng giá trị bền vững cho nhà đầu tư.

Tiện ích đẳng cấp đi kèm vị trí nổi bật gần Metro giúp King Crown Infinity trở thành tài sản gia tăng giá trị bền vững cho nhà đầu tư.

Theo BCG Land, chỉ từ 530 triệu (tương ứng với 10% giá trị căn hộ), khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ cao cấp King Crown Infinity. Số tiền còn lại sẽ giãn thanh toán và được hệ thống ngân hàng hùng hậu gồm Nam Á, BIDV, Vietcombank, MBBank Vietcombank hỗ trợ cho vay. Khoản vay này còn được chủ đầu tư hỗ trợ ân hạn nợ gốc và ưu đãi lãi suất lên đến 24 tháng.

Tọa lạc tại 218 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, khu phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp King Crown Infinity được phát triển bởi Công ty Cổ phần BCG Land - thành viên Tập đoàn Bamboo Capital. King Crown Infinity được kỳ vọng trở thành công trình biểu tượng mới tại khu đô thị sáng tạo phía Đông TP HCM. Thông tin chi tiết về dự án tại website: www.kingcrowninfinity.com.vn

