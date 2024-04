Meyhomes Capital Phú Quốc ra mắt Connected Home - Tâm điểm kết nối

Connected Home - Xu thế của thời đại mới

Cùng với sự phát triển của xã hội, tâm lý chọn nhà của cư dân thời đại mới cũng có nhiều thay đổi. Ngoài 2 tiêu chí chính: vị trí và giá trị tích lũy thì những cư dân thế hệ mới còn đặt ra nhiều tiêu chí hơn trong việc lựa chọn ngôi nhà cho riêng mình.

Một trong những sự khác biệt về tiêu chí chọn nhà của thế hệ mới nằm ở sự chú trọng đến trải nghiệm sống. Không chỉ là nơi đi chốn về, họ mong muốn ngay tại không gian sống của mình phải tích hợp nhiều trải nghiệm về mọi mặt: y tế, giáo dục vui chơi, giải trí… để có thể vừa tiết kiệm thời gian di chuyển, vừa đảm bảo mọi thành viên trong gia đình được tận hưởng trọn vẹn phút giây thư giãn và gắn kết. Bên cạnh đó, tiềm năng gia tăng giá trị của ngôi nhà trong tương lai cũng là một trong những yếu tố quan trọng tác động trực tiếp đến quyết định của nhóm khách hàng này.

Thấu hiểu tâm lý đó, Tân Á Đại Thành - Meyland tự hào là Chủ đầu tư tiên phong mang tới thị trường dòng sản phẩm đặc biệt - Connected Home - gạt bỏ mọi vách ngăn vô hình, xóa mờ mọi khoảng cách thể hệ để sẻ chia và thấu hiểu hơn bằng việc cung cấp hệ thống dịch vụ tiện ích chuyên biệt nhằm gia tăng tính "kết nối".

Kế thừa "tính cộng hưởng" một trong những giá trị từ "chất sống tinh khiết" của Meyhomes Capital Phú Quốc, The Infinity là nơi khởi nguồn cuộc sống thăng hoa, kết nối cộng đồng cư dân thịnh vượng, lan tỏa phồn vinh và không ngừng phát triển. Dự án kỳ vọng sẽ trao tận tay cư dân tương lai ngôi nhà kết nối đa giá trị: an cư - tích sản - đầu tư bền vững và an toàn, mở ra một cuộc sống hoàn hảo với phương châm "Vạn kết nối – Bừng năng lượng".

The Infinity - Tâm điểm kết nối bên dòng sông Mey

Là khu phố năng động bậc nhất thành phố tinh khiết Meyhomes Capital Phú Quốc, The Infinity là nơi khởi nguồn nhịp sống năng động, hòa trộn giữa tinh hoa văn hóa, giao thương và giải trí, là mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh Đô thị Đảo tại Phú Quốc.

Tọa lạc tại trái tim trung tâm phía Nam Đảo Ngọc, The Infinity sở hữu vị trí tâm điểm giao thoa đắt giá giữa Trung tâm Kinh tế - Hành chính phía Bắc và phía Nam phố Đảo, thuận tiện di chuyển đến sân bay, khu cảng biển và khu hành chính công.

Với lợi thế liền kề đại lộ DT 975 - tuyến đường trọng điểm về phát triển kinh tế, góp phần rất lớn trong lưu thông hàng hóa, di chuyển của người dân và đưa đón khách du lịch, The Infinity có cơ hội tiếp cận trực tiếp với lượng khách "khổng lồ" di chuyển qua mỗi ngày, mở ra tiềm năng sinh lời không giới hạn trong tương lai. Theo thống kê, trung bình mỗi năm có tới hơn 4 triệu lượt khách du lịch di chuyển trên trục đường này, con số đó được dự báo sẽ còn tăng cao bởi tốc độ tăng trưởng du lịch Phú Quốc những năm qua luôn đạt hơn 30% mỗi năm.

Khả năng kết nối gia tăng giá trị của The Infinity còn được thể hiện ở việc cận kề thung lũng đổi mới sáng tạo Innovation Valley - trung tâm đổi mới của cả thành phố tinh khiết Meyhomes Capital Phú Quốc, nơi đây quy tụ cộng đồng chuyên gia, startup - họ đều có thu nhập tốt, tiêu chuẩn cuộc sống ở mức cao, sẵn sàng chi trả cho những sản phẩm, dịch vụ xứng tầm.

Không chỉ được tận hưởng nhịp sống giao thương sôi động, sầm uất, cư dân The Infinity còn được kết nối nguồn vượng khí dồi dào bởi liền kề hơn 1km sông Mey. Theo phong thủy, dòng chảy của nước giúp mang lại vận khí tài lộc và tiền bạc cho gia chủ vì vậy các chủ nhân của The Infinity sẽ luôn được hưởng nguồn năng lượng tích cực, tài lộc hưng thịnh và cuộc sống bình an, hạnh phúc suốt quanh năm.

Bên cạnh đó, yếu tố quan trọng tạo nên sức hút cho The Infinity chính thiết kế thông minh, tỉ mỉ nhằm tối ưu hóa diện tích và công năng sử dụng. Từng đường nét tại The Infinity đều phóng khoáng, trẻ trung theo ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, tối giản, mang đến không gian tinh khiết, khoan khoái và ngập tràn cảm hứng sáng tạo. Các chủ nhân vừa có thể tự kinh doanh hoặc cho thuê làm văn phòng, cửa hàng vừa có thể làm tổ tấm với không gian sinh hoạt rộng rãi, tiện nghi.

Nhằm nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân, ngay trong khuôn viên dự án, Chủ đầu tư đã mạnh tay trong việc kiến tạo hệ sinh thái dịch vụ tiện ích đồng bộ, hiện đại: Quảng trường Mùa Hè sôi động, công viên thể thao ngoài trời, phố đi bộ và ẩm thực Summerland, Công viên ven sông và BBQ…

Đặc biệt, nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài hiếm hoi của Phú Quốc, The Infinity không chỉ mang đến không gian sống tinh khiết, đáp ứng nhu cầu kinh doanh, tận hưởng cuộc sống mà còn trao tận tay các chủ nhân một tài sản truyền đời, không ngừng gia tăng giá trị theo thời gian.

Hội tụ đầy đủ các yếu tố về một sản phẩm đa chức năng, đa kết nối, đa giá trị, lựa chọn The Infinity thời điểm này được xem là bước đón đầu thông minh, an toàn của giới đầu tư sành sỏi.