MG đổi chủ ở Việt Nam: Tan Chong mất quyền, hãng xe lớn nhất Trung Quốc sắp có quyết sách quan trọng

Ngày 7/4, giới truyền thông Malaysia đưa tin, TC Services Việt Nam, công ty con thuộc tập đoàn Tan Chong Motor, sẽ không còn là nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền thương hiệu MG tại thị trường Việt Nam, do SAIC Motor International Co., Ltd. (SMIL) đã chấm dứt thỏa thuận phân phối ở nước ngoài. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/6 và do "những thay đổi trong chiến lược toàn cầu" của SMIL.

Cùng ngày, Tan Chong cho biết, họ đã nhận được thông báo, nhưng vẫn sẵn sàng thảo luận thêm với SMIL để "khám phá các cơ hội kinh doanh thay thế cùng có lợi tại Việt Nam".

Tan Chong sẽ không là nhà nhập khẩu và phân phối MG tại Việt Nam từ ngày 30/6.

Ngoài quyền nhập khẩu và phân phối độc quyền xe nhập khẩu, TC Services Việt Nam cũng mất quyền cung cấp phụ tùng và dịch vụ sau bán hàng cho xe MG tại Việt Nam, bao gồm cả việc chỉ định đại lý thực hiện các nghĩa vụ và hoạt động này. Trong khi đó, SMIL là công ty con thuộc tập đoàn SAIC Motor (tập đoàn ô tô lớn nhất Trung Quốc) và đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ô tô.

Theo Dagangnews, doanh số bán hàng của TC Services Việt Nam hiện tại chủ yếu đến từ thương hiệu MG, từ 15% trong năm 2020 tăng lên mức 98% trong năm 2021. Sự thay đổi này chủ yếu đến từ việc công ty đã chuyển giao quyền phân phối, lắp ráp và nhập khẩu xe Nissan cho công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Ôtô Việt Nam (VAD) từ tháng 10/2020.

"Chúng tôi cho rằng, việc SMIL chấm dứt hợp đồng phân phối có tác động rất ít tới lợi nhuận của tập đoàn Tan Chong Motor trong năm 2023, bởi TC Services Việt Nam đã thua lỗ kể từ khi thành lập vào năm 2013 do công suất nhà máy Đà Nẵng luôn thấp hơn 50%, nhưng việc đóng cửa nhà máy hiện không nằm trong kế hoạch của Tan Chong", theo AmInvest Research.

Hiện tại, MG phân phối hai mẫu xe tại thị trường Việt Nam, bao gồm MG5 và MG ZS. Cả hai đều có lợi thế cạnh tranh về giá, khi MG5 thuộc phân khúc sedan hạng C nhưng giá khởi điểm 523 triệu đồng, còn MG ZS thuộc phân khúc SUV hạng B nhưng giá khởi điểm 538 triệu đồng. Trước đó, hãng còn phân phối MG HS nhưng đã tạm khai tử để chờ phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) về nước.