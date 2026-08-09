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Mi Hồng - tiệm vàng lâu đời bậc nhất TP.HCM lên tiếng sau kết luận của Thanh tra Chính phủ

| | Doanh nghiệp

Mi Hồng - tiệm vàng lâu đời bậc nhất TP.HCM lên tiếng sau kết luận của Thanh tra Chính phủ

Mi Hồng cho biết các nội dung được nêu trong kết luận thanh tra thuộc thời kỳ hoạt động đã được cơ quan chức năng kiểm tra từ trước năm 2025, không phải sự việc mới phát sinh tại thời điểm công bố thông báo.

Công ty TNHH Mi Hồng vừa phát thông cáo báo chí liên quan đến kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng được Thanh tra Chính phủ công bố ngày 8/8.

Theo Mi Hồng, các nội dung được nêu trong kết luận thanh tra thuộc thời kỳ hoạt động đã được cơ quan chức năng kiểm tra từ trước năm 2025.

“Đây hoàn toàn không phải là sự việc mới phát sinh tại thời điểm công bố thông báo”, doanh nghiệp nhấn mạnh.

Mi Hồng cho biết theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, doanh nghiệp được yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ thuế, cập nhật thông tin trên website và chuẩn hóa quy trình xác minh khách hàng phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.

Phía công ty cho rằng đây là những thiếu sót về thủ tục hành chính và quản trị vận hành trong quá khứ, đồng thời cho biết đã rà soát, điều chỉnh quy trình để khắc phục các tồn tại theo yêu cầu.

Mi Hồng cũng khẳng định hoạt động kinh doanh, mua bán và phục vụ khách hàng trên toàn hệ thống hiện vẫn diễn ra bình thường, ổn định.

Trước đó, ngày 8/8, Thanh tra Chính phủ công bố Thông báo số 2777/TB-TTCP về kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.

Riêng tại Công ty TNHH Mi Hồng, Thanh tra Chính phủ xác định doanh nghiệp chưa báo cáo Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh; có vi phạm trong công bố, cung cấp thông tin cho khách hàng trên website và một số tồn tại liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền.

Cơ quan thanh tra cũng nêu vấn đề liên quan đến việc kê khai nghĩa vụ thuế tại doanh nghiệp và yêu cầu thực hiện, khắc phục theo quy định.

Trong thông cáo mới nhất, Mi Hồng cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, chuẩn hóa công tác công bố thông tin, phòng chống rửa tiền và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

Anh Khôi

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