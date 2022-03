MIC tăng trưởng lợi nhuận quý 1/2022 dự kiến đột phá, hé lộ “đột biến” từ kênh số

Theo ước tính sơ bộ về kinh doanh, quý 1/2022 Bảo hiểm Quân đội (MIC - Mã chứng khoán MIG) ghi nhận tổng doanh thu bảo hiểm gốc hơn 1200 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ gấp 5 lần so với tốc độ tăng trưởng của ngành. Lợi nhuận trước thuế ước đạt xấp xỉ 90 tỷ đồng tăng trưởng 93% so với cùng kỳ, nhờ việc tăng trưởng doanh thu và quản lý hiệu quả chi phí.



Kênh bảo hiểm số đóng góp quan trọng vào việc tăng trưởng doanh thu với mức tăng ấn tượng 5 lần so với cùng kỳ, chiếm 20% doanh thu. Sản phẩm chiến lược phân phối qua kênh số là các sản phẩm bán lẻ như: bảo hiểm con người, bảo hiểm xe cơ giới. Kết quả trên khẳng định MIC đã có những bước đi linh hoạt trong chiến lược kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số phù hợp xu hướng phát triển của ngành.

Năm 2021, đón đầu xu hướng Công nghệ, MIC đã áp dụng hàng loạt giải pháp ứng dụng công nghệ số toàn diện trên hệ thống, cho phép người dùng "tối đa hóa" lợi ích khi truy vấn thông tin chi tiết, đăng ký tham gia và nhận quyền lợi bảo hiểm dễ dàng thông qua các thao tác online. Cùng với đó là ứng dụng AI, Chatbot trong các hoạt động giới thiệu, tư vấn sản phẩm bảo hiểm đã mang về lượng khách hàng tăng trưởng đột biến trên kênh số cho MIC, chỉ riêng quý 1/2022 MIC ghi nhận hơn 2 triệu lượt khách hàng truy cập vào website emic.vn (Trang thương mại điện tử MIC).

Tính đến nay, MIC đã có độ phủ sóng thương hiệu trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) lớn, đầu tư công nghệ và cho ra mắt ứng dụng mua bảo hiểm siêu tốc tích hợp công nghệ bồi thường online. Song song với đó là các tiện ích giúp người dùng thuận tiện hơn, mua bảo hiểm đơn giản mọi lúc mọi nơi.

Đặc biệt, MIC còn đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, điển hình là dự án chuyển đổi số ứng dụng các giải pháp trí tuệ doanh nghiệp trong hệ thống số liệu về tài chính, đầu tư, quản lý rủi ro.... ứng dụng công nghệ Bigdata để phân tích và ra quyết định; tiếp tục nâng cấp hệ thống để nâng cao trải nghiệm khách hàng; hoàn thiện nền tảng bán hàng trực tuyến; bổ sung thêm các công cụ dành cho đại lý… Định hướng công nghệ của MIC đến năm 2025 là linh hoạt chuyển đổi, đón đầu cơ hội, triển khai các hệ thống Công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại đẩy mạnh việc chuyển đổi số toàn diện trong mọi hoạt động của toàn Công ty.

Theo đại diện lãnh đạo MIC, mặc dù năm 2022, bối cảnh vĩ mô nói chung và ngành bảo hiểm nói riêng dự kiến sẽ còn gặp nhiều thách thức. Tuy nhiên, MIC vẫn tiếp tục đặt mục tiêu cao trong năm mới. Theo đó, năm 2022, MIC đặt mục tiêu lọt vào Top 4 thị phần với mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận >40% và Top 1 hiệu quả trong ngành. Đồng thời, MIC sẽ tiếp tục chuyển đổi số sâu rộng và toàn diện. Mục tiêu doanh thu kênh số chiến lược chiếm 20% doanh thu tổng năm 2022 và chiếm 30% doanh số năm 2025. Bên cạnh những khách hàng lớn hiện có, MIC cũng đang hoàn thiện và xây dựng các hệ sinh thái bao gồm: hệ sinh thái với các ngân hàng lớn tạo dựng mạng lưới Bancasurance lớn mạnh, hệ sinh thái với các tập đoàn công nghệ và tiêu dùng hàng đầu trên toàn quốc,.. tích hợp đa nền tảng đưa bảo hiểm đến gần hơn với các khách hàng, khai thác tối đa kênh số.

Trong năm 2021, trước tình hình khó khăn chung của thị trường và đại dịch, MIC đã duy trì tăng trưởng ổn định, bền vững. Doanh thu bảo hiểm gốc lũy kế cả năm tăng trưởng 25%, cao gấp 6,2 lần so với mức tăng trưởng chung của ngành bảo hiểm Phi nhân thọ. MIC đã vươn lên vị trí Top 5 thị trường ngay từ Quý I/2021; đứng vững và giữ khoảng cách với các đối thủ phía sau. Đặc biệt, MIC đã nắm bắt các cơ hội và triển khai một số chiến dịch tạo tiếng vang, đồng hành cùng khách hàng trong năm 2021.

