Microsoft âm thầm phát triển một siêu ứng dụng, để giành giật thị phần tìm kiếm di động với Google

Cho dù Microsoft đã gặp nhiều thất bại đáng kể khi bước chân vào thị trường di động nhưng dường như người khổng lồ phần mềm này vẫn chưa từ bỏ nỗ lực của mình. Theo một báo cáo mới đây của The Information, Microsoft đang muốn tăng cường nỗ lực trong mảng di động của mình bằng một "siêu ứng dụng" mới dành cho iPhone có khả năng kết hợp nhiều tính năng vào trong một ứng dụng với hy vọng tạo bước đột phá vào lĩnh vực tìm kiếm di động, nơi Google đang thống trị.

Báo cáo cho biết, hiện Microsoft đang ở giai đoạn đầu của việc phát triển siêu ứng dụng này dưới sự chỉ đạo của CEO Satya Nadella. Siêu ứng dụng này sẽ kết hợp nhiều tính năng như mua sắm, nhắn tin, tìm kiếm web, đọc tin tức và nhiều hơn nữa để hoạt động trên iPhone và Android.

Cho dù một ứng dụng như vậy có được công ty ra mắt hay không, trước đó, ông Nadella được cho đã thiết lập một nhóm tại Microsoft để tích hợp tốt hơn công cụ tìm kiếm Bing vào các dịch vụ và ứng dụng khác, ví dụ như Microsoft Teams và Outlook – "giúp khách hàng có thể chia sẻ kết quả tìm kiếm dễ dàng hơn trong tin nhắn", theo báo cáo của The Information – một bước đi được cho để thiết lập nên tiền đề cho siêu ứng dụng này.

Theo báo cáo của The Information, "siêu ứng dụng" này được xem như sự lặp lại "chiến lược di động đã trở nên hiệu quả đối với Tencent" nhờ vào siêu ứng dụng WeChat nổi tiếng tại Trung Quốc. Tương tự như ý định của Microsoft, WeChat là sự kết hợp nhiều tính năng khác nhau bao gồm nhắn tin, mua sắm, tin tức và trò chơi vào trong một ứng dụng.

Tuy vậy, Microsoft không hoàn toàn là một công ty hướng đến người tiêu dùng, với phần lớn doanh thu đến từ việc bán phần mềm và dịch vụ cho doanh nghiệp. Trước đây, Microsoft cũng từng thất bại trong việc thâu tóm TikTok hay Pinterest, những ứng dụng có thể là một phần trong kế hoạch lớn hơn của công ty.

Hiện tại công cụ tìm kiếm Bing cũng đang gặp nhiều bất lợi trên nền tảng di động khi hoàn toàn lép so với Google do không có được nền tảng di động hay cửa hàng ứng dụng di động nào cho riêng mình. Do vậy họ buộc phải phụ thuộc vào các đối thủ cạnh tranh để thu hút người dùng. Tuy nhiên, đối thủ Google không chỉ có nền tảng Android khổng lồ mà còn có hợp đồng hàng tỷ USD với Apple để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên iOS.

Theo một cựu nhân viên Microsoft, công ty nhiều lần tham gia đấu thầu hợp đồng này của Apple, khi đích thân ông Nadella thảo luận với các lãnh đạo hàng đầu của Apple. Tuy nhiên, trong tất cả các lần bỏ thầu của Apple, Google đều là người giành chiến thắng. Nhưng hiện tại, các nhà lập pháp đang bắt đầu để mắt đến mối quan hệ giữa Apple và Google trong một vụ kiện chống độc quyền nhằm ngăn việc gia hạn hợp đồng này.

Hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy Microsoft đang tích cực giành lấy thỏa thuận với Apple để biến Bing thành công cụ tìm kiếm mặc định trên iPhone. Nhưng trong dài hạn có thể chính Apple sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm đối với công cụ tìm kiếm của Microsoft trên di động khi nhiều tin đồng cho thấy Apple đang phát triển một công cụ tìm kiếm web cho các dịch vụ của mình. Nhiều tin đồn còn cho thấy, công cụ tìm kiếm web của Apple có thể được ra mắt vào đầu năm 2023 – nghĩa là không còn nhiều thời gian cho Microsoft nữa.

Tham khảo MacRumors, AppleInsider, The Information