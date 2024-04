Microsoft đổ tiền vào công nghệ AI tại Nhật Bản

Biểu tượng Microsoft tại trụ sở ở Paris, Pháp. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Đây là động thái đáp lại nỗ lực của Tokyo nhằm tăng cường sức mạnh tính toán cho trí tuệ nhân tạo (AI). Thông tin trên được Chủ tịch Microsoft Brad Smith tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Nikkei ngày 9/4.

Theo kế hoạch, Microsoft sẽ lắp đặt các chất bán dẫn AI tiên tiến tại hai cơ sở hiện có ở miền Đông và miền Tây Nhật Bản. Microsoft cũng sẽ công bố một chương trình đào tạo lại kỹ năng liên quan đến AI tại Nhật Bản để đào tạo 3 triệu công nhân trong vòng 3 năm và thành lập một phòng thí nghiệm mới ở Tokyo để nghiên cứu và phát triển về robot và AI. Phòng thí nghiệm mới sẽ do Microsoft Research Asia thành lập, nơi sẽ cung cấp 1,5 tỷ yen (9,9 triệu USD) cho Đại học Tokyo và sự hợp tác giữa Đại học Keio và Đại học Carnegie Mellon để tài trợ cho các dự án nghiên cứu trong 5 năm tới.



Theo Chủ tịch Microsoft, Brad Smith: “Khả năng cạnh tranh của mọi bộ phận của nền kinh tế Nhật Bản sẽ phụ thuộc vào việc áp dụng AI” và AI rất cần thiết để “duy trì năng suất tăng trưởng đối với một quốc gia có dân số giảm”. Ông đánh giá việc đưa AI vào phát triển robot “mang lại cho Nhật Bản cơ hội phát huy thế mạnh công nghệ của mình trong nhiều lĩnh vực khác”.



Microsoft cũng sẽ hợp tác với Chính phủ Nhật Bản để tăng cường khả năng phục hồi an ninh mạng. Theo Chủ tịch Smith, trong bối cảnh mối đe dọa đối với an ninh mạng ngày càng tăng, sự hợp tác chặt chẽ giữa các công ty công nghệ hàng đầu và chính phủ là một trong những “chìa khóa” để bảo vệ không gian mạng.



Tokyo đang đưa ra các biện pháp nhằm bổ sung thêm sức mạnh tính toán AI, đồng thời hạn chế việc chuyển dữ liệu cá nhân đến các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài, dẫn đến các nền tảng đám mây như AWS của Amazon và Google phải công bố các khoản đầu tư lớn hơn vào các trung tâm dữ liệu ở Nhật Bản.