Microsoft Office 2013 và 2016 sẽ chặn liên kết email trong Outlook

Microsoft nói rằng khi nhấp vào siêu liên kết trong email Outlook, người dùng sẽ nhận được thông báo với nội dung “Đã xảy ra sự cố bất ngờ với URL này” bật lên, hoặc “Microsoft Office đã xác định mối lo ngại bảo mật tiềm ẩn. Vị trí này có thể không an toàn”.

Cũng theo Microsoft, đó là kết quả của việc tăng cường bảo mật gần đây cho Office 2013 và Office 2016 thông qua các gói KB5002427 và KB5002432 được phát hành vào ngày 11.7. Do các thay đổi tăng cường bảo mật của Microsoft Office, các siêu liên kết chứa tên miền (FQDN) hoặc địa chỉ IP sẽ hiển thị thông báo này. Công ty cho biết hoạt động này đến từ gói cập nhật bảo vệ có trong Outlook mà không phải do Windows Update gây ra.

Để đảm bảo quyền truy cập liên tục vào các tệp trên đường dẫn địa chỉ IP hoặc FQDN, người dùng hãy thêm các URL đó vào vùng Trang web đáng tin cậy theo hướng dẫn của Windows. Các bước thực hiện cụ thể như sau:

- Mở cài đặt Internet Properties bằng cách mở Control Panel từ menu Start và chọn “Internet Options” trong “Network and Internet”. Hoặc trên bàn phím, nhấn và giữ phím Windows, sau đó nhấn chữ S rồi nhập Internet Properties và chọn kết quả đầu tiên trong hộp thoại tìm kiếm.

- Nhấp vào tab Security và chọn Trusted Sites.

- Trong phần Add this website to the zone, thêm đường dẫn URL, UNC, FQDN mà người dùng muốn cho phép. Ví dụ, thêm file:// server.usa.corp.com.

Cách giải quyết này cũng có thể được triển khai thông qua Group Policy. Với tính năng này, người dùng hãy tìm đến đường dẫn \\Windows Components\Internet Explorer\Internet Control Panel\Security Page\Site to Zone Assignment List trên trang Group Policy Search.

Người dùng có thể tìm thêm chi tiết về các lỗ hổng bảo mật trong địa chỉ cập nhật trên trang web của Microsoft.