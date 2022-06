Midgroup chính thức ra mắt dự án châu Âu shophouse The 8th

The 8th – Biểu tượng phồn vinh mới tại Uông Bí

Đặt tên theo quận 8 – Quận giàu có nhất thủ đô Paris (Pháp), the 8th mang trong mình "hơi thở" của một vùng đất giàu có, sầm uất bậc nhất với những thương hiệu thời trang xa xỉ cùng các nhà hàng ẩm thực đình đám, hứa hẹn mở đầu xu hướng không gian sống đẳng cấp, sang trọng ngay giữa trung tâm Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh.

Dự án được thiết kế theo phong cách châu Âu với lối kiến trúc tinh hoa đã tạo nên từ đá, mái vòm đặc trưng, những chi tiết điêu khắc ấn tượng, giúp công trình mang vẻ đẹp trường tồn vượt thời gian. The 8th là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc cổ điển sắc sảo đó cùng nét phá cách rất riêng, sang trọng và tinh tế. Được xây dựng 5 tầng với số lượng chỉ 32 căn shophouse, dự án được Chủ đầu tư MID Group chăm chút hết sức tỉ mỉ, chi tiết. The 8th sẽ là sự kết hợp hài hòa giữa sự tiện nghi cùng không gian sống xanh chắc chắn sẽ sẽ đem đến niềm tự hào cho những chủ nhân may mắn được sở hữu.

Bên cạnh đó phải kể đến vị tri đắt giá tiếp giáp trục đường lớn quốc lộ 18 và đại lộ Tây Nam của dự án. Có thể nói The 8th sở hữu vị trí đầy tiềm năng khi là nơi giao thương lớn bậc nhất Uông Bí với các tuyến đường huyết mạch đi qua các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương và Quảng Ninh. Tại đây, hàng loạt nhà phố của các dự án lớn xung quanh đã được khai thác khiến nhu cầu về mua sắm của người dân gia tăng, đem lại lợi thế rất lớn về kinh doanh của dự án. Từ The 8th có thể dễ dàng kết nối các tiện ích ngoại khu như: các trường học, bệnh viện lớn, các khu du lịch, các khu Trung tâm thương mại, khu Trung tâm hành chính – văn hóa,….

The 8th thu hút khách hàng bởi 4 yếu tố: Vị trí – Quy hoạch – Thiết kế - Pháp lý. Cho đến nay, dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng đồng bộ. Bất chấp dịch bệnh, với nỗ lực không ngừng nghỉ của chủ đầu tư MIDGroup, công trường dự án vẫn tấp nập suốt 365 ngày để đảm tạo tiến độ thi công nhần tốc. Dự kiến trong tháng 6 này, các căn shophouse The 8th sẽ được cất nóc khiến khu phố thương mại mang phong cách châu Âu trở nên hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.

Thêm vào đó, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về tính pháp lý, khi tất cả 32 căn nhà phố The 8th đã có sổ đỏ. Với những ưu điểm nổi bật của mình, chắc chắn The 8th sẽ trở thành "điểm sáng" trong danh sách ưu tiên lựa chọn đầu tư của khách hàng.

Chính sách hấp dẫn hút đầu tư

Tính đến nay, shophouse vẫn đang là sản phẩm sinh lời cao, biên độ lợi nhuận lớn lên đến 25-30%/năm, không mang lại rủi ro. Đồng thời, khi đầu tư vào nhà phố, khách hàng có thể vừa kinh doanh thuận lợi, vừa tận hưởng được cuộc sống với đầy đủ các tiện ích xanh, hiện đại.

Nằm trong chuỗi dự án hot bậc nhất của Tập đoàn Midgroup, The 8th đang có cho mình sức hút hấp dẫn với chương trình "Siêu ưu đãi đầu tư" với những chính sách tốt chưa từng có dành cho 10 suất đầu tiên với mức chiết khấu cao và linh hoạt nhiều đợt thanh toán. Chưa hết, chỉ với 1,4 tỷ đồng, những khách hàng nhanh tay đã có thể sở hữu ngay căn shophouse tại vị trí đắt giá tại Uông Bí. Đó là chưa kể đến chính sách cho thuê lại với mức lợi nhuận cam kết hấp dẫn từ chủ đầu tư.

Với số lượng giới hạn chỉ 32 căn shophouse, The 8th là dự án được chủ đầu tư MIDGroup hoàn thiện cực kỳ tỉ mỉ, tinh tế.

Theo thông tin mới nhất, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đang từng bước phát triển trở thành khu kinh tế biển theo kế hoạch đề ra của Chính phủ trong giai đoạn 2025 - 2035. Thế nên các sản phẩm, dự án tại thành phố đang được đánh giá là nguồn đầu tư tiềm năng trong tương lai. Số liệu mới cho thấy, giá đất tại Uông Bí vẫn còn thấp hơn một số thành phố khác tại Quảng Ninh, điều này càng đẩy mạnh thu hút đến với nhà đầu tư.

https://cafef.vn/midgroup-chinh-thuc-ra-mat-du-an-chau-au-shophouse-the-8th-20220617103258544.chn