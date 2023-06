Miền Bắc bước vào đỉnh điểm mưa lớn

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp vùng hội tụ gió trên cao nên đêm qua và sáng sớm nay (24/6), miền Bắc và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 23/6 đến 3h ngày 24/6 có nơi trên 50mm như Pa Ủ (Lai Châu) 111.4mm, Phú Cường (Hòa Bình) 108.4mm, Đông Hà (Hà Giang) 130.0mm, Cao Tân (Bắc Kạn) 61.2mm, Đông Cửu (Phú Thọ) 59.2mm, A Mú Sung (Lào Cai) 55.8mm, Nam Thịnh (Thái Bình) 54.8mm.

Dự báo từ nay đến hết đêm mai (25/6), miền Bắc và hai tỉnh Thanh Hóa , Nghệ An trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát với nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Miền Bắc đỉnh điểm mưa lớn trong hai ngày cuối tuần.

Lượng mưa ở miền Bắc và Thanh Hóa phổ biến từ 60-130mm, có nơi trên 200mm. Tại Nghệ An từ 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Dự báo trong hai ngày 26-27/6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, các khu đô thị.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Dự báo từ mai (25/6), nắng nóng giảm dần ở Hà Tĩnh đến Phú Yên.

Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.