Miền Bắc chuyển mưa nhỏ từ đêm nay

Từ đêm nay (14/3), khu vực đồng bằng Bắc Bộ sẽ chuyển mưa nhỏ, mưa phùn, khu vực vùng núi và trung du có mưa dông rải rác. Miền Trung tiếp tục có mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, ít mưa.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay trời chuyển nhiều mây, ít mưa. Từ đêm nay, khu vực vùng núi đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, khu vực đồng bằng và ven biển gần sáng mai có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, gần sáng ngày mai có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Dự báo tình trạng mưa phùn, mưa nhỏ ở miền Bắc sẽ xuất hiện trong đêm và sáng các ngày 15-16/3. Vùng núi và trung du Bắc Bộ trong hai ngày này có mưa dông rải rác.

Thanh Hóa, Nghệ An hôm nay nhiều mây, ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Hà Tĩnh đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi và Bình Định cũ từ 25-27 độ, Phú Yên cũ, Khánh Hoà và Bình Thuận cũ từ 27-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, ít mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

436 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa vừa bị bắt giàu thế nào?

Chọc thủng lốp xe SH dựng bên đường, tài xế xe Range Rover khai gì?

22:04 , 13/03/2026
21:22 , 13/03/2026
112 chủ phương tiện mang biển số sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

20:52 , 13/03/2026
Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc sắp xuất hiện mưa phùn, nồm ẩm

20:46 , 13/03/2026

