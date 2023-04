Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay (25/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5.

Dự báo ngày và đêm nay (25/4), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay khu vực Đông Bắc Bộ trời lạnh, vùng núi phía Bắc trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, vùng núi phía Bắc phổ biến 17-19 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Ngày mai (26/4), nhiệt độ thấp nhất Đông Bắc Bộ từ 20-23 độ C, vùng núi 18-20 độ C, vùng núi cao dưới 18 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất trong hôm nay và ngày mai là 21-23 độ C.

Miền Bắc đón không khí lạnh liên tiếp vào cuối tháng 4.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm qua và sáng nay , khu vực phía Đông Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Lượng mưa tính từ 00h đến 8h ngày 25/4 có nơi trên 40mm như Nông Thịnh (Bắc Kạn) 99mm, Phú Bình (Tuyên Quang) 61.4mm, Dân Tiến (Thái Nguyên) 43.4mm, Nhất Tiến (Lạng Sơn) 57mm.

Dự báo trưa chiều nay, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Hôm nay và ngày mai (25-26/4), các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngay sau đợt không khí lạnh này, khoảng 28/4, thêm một đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta, gây mưa dông cho các tỉnh miền Bắc trong hai ngày 29-30/4, nền nhiệt giảm 3-4 độ C so với ngày trước đó.

Đợt không khí lạnh này cũng gây mưa dông cho các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong hai ngày 29-30/4, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Thủ đô Hà Nội trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ (29-30/4), trời nhiều mây có mưa dông, nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-30 độ C.