Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 6 và sáng 7/10, một đợt không khí lạnh yếu đầu mùa đã tràn xuống miền Bắc nước ta.

Do tác động của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên miền Bắc có mưa rào và dông rải rác trong đêm qua và sáng 7/10, riêng khu vực vùng núi và trung du xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 7/10 có nơi trên 80mm như Thạch Kiệt (Phú Thọ) 106mm, Phong Phú (Hòa Bình) 120.4mm, Bình Thành (Thái Nguyên) 88.6mm, Quảng Oai (Hà Nội) 93.8mm, Trà Linh (Thái Bình) 180.8mm.

Cũng do tác động của không khí lạnh, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc ngày 7/10 giảm 3-4 độ so với những ngày trước đó.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường tràn xuống.

Ông Hưởng cho biết, dự báo trong vài ngày tới, không khí lạnh liên tục được tăng cường xuống miền Bắc.

Do nằm sâu trong khối không khí lạnh nên từ 8-12/10, miền Bắc duy trì thời tiết ngày nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, riêng về đêm và sáng, khu vực đồng bằng Bắc Bộ trời se lạnh với nhiệt độ phổ biến từ 22-25 độ, vùng núi trời rét nhẹ với nhiệt độ về đêm và sáng từ 20-22 độ, vùng núi cao dưới 22 độ.

Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, do tác động của không khí lạnh kết hợp với điều kiện địa hình đón gió của dãy Trường Sơn nên từ đêm 7 đến rạng sáng ngày 8/10 xuất hiện mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại nơi trũng thấp.

Ông Hưởng cho biết thêm, tại Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động trung bình. Vì vậy, vào chiều tối và tối, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 10, không khí lạnh sẽ gia tăng cả về cường độ và tần suất. Các đợt không khí lạnh đầu mùa ít khả năng gây ra rét sâu. Tuy nhiên, không khí lạnh đầu mùa thường gây ra mưa rào và dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá, đặc biệt là khu vực vùng núi.