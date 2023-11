Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Tại miền Trung, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn nên hôm nay tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.