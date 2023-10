Miền Bắc đón mưa dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (22/10), khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông cục bộ.



Dự báo, do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông, từ đêm 22 đến ngày 24/10, khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 80-170mm, có nơi trên 250mm.

Từ ngày 23 đến ngày 24/10, khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 25/10 mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ giảm dần, vùng mưa lớn có xu hướng mở rộng lên khu vực Bắc Trung Bộ. Dự báo trong các ngày 27-28/10, các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Miền Bắc sắp đón mưa rào và dông rải rác.

Ngoài ra, tại khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, từ chiều tối ngày 23-25/10 có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Sau đó, khoảng ngày 27-28/10, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Thủ đô Hà Nội dự báo trong ngày 24/10, trời nhiều mây, có mưa dông. Sau đó, khoảng ngày 27-28/10, Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, trong nhiều ngày tới xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại các tỉnh miền Trung, mưa rất lớn có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng nơi trũng thấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ nay đến giữa tháng 11, do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh, kết hợp với hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới, nhiễu động gió đông và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, các tỉnh miền Trung có thể đón nhiều đợt mưa vừa, mưa to.

Trước đó, từ ngày 7-18/10, khu vực Nghệ An đến Quảng Ngãi đón một đợt mưa vừa, mưa to đến rất to, có nơi có mưa đặc biệt to, riêng tại Đà Nẵng đã ghi nhận được mưa ngày lớn nhất vượt giá trị lịch sử. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, cơ quan khí tượng phát đi cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 do mưa lớn, cũng là mức rủi ro cao nhất do loại hình thiên tai này gây ra.