Miền Bắc đón thêm 2 đợt không khí lạnh mạnh, cuối tuần rét đỉnh điểm

Theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng gần sáng và ngày 19/12, đợt không khí lạnh mạnh tăng cường đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong hai ngày 19-20/12, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An trời tiếp tục rét đậm , vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 9-12 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét với thấp nhất phổ biến từ 14-17 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày mai, miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa nhỏ rải rác.

Miền Bắc đón hai đợt không khí lạnh mạnh trong những ngày tới.

Ông Vũ Anh Tuấn cho biết, ngay sau đợt không khí lạnh này, khoảng ngày 21-22, thêm một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh tràn xuống nước ta, nền nhiệt tiếp tục giảm. Đợt rét này kéo dài qua Noel, trong đó hai ngày cuối tuần này có thể rét đỉnh điểm.

Về khả năng xuất hiện băng giá , mưa tuyết, ông Tuấn cho biết, vùng núi cao những ngày tới có khả năng xuống dưới 3 độ, kết hợp với việc xuất hiện mây mỏng về đêm nên khả năng xuất hiện băng giá rất cao. Tuy nhiên, khả năng xuất hiện mưa tuyết thấp hơn, do phụ thuộc vào điều kiện độ ẩm.

Cùng với rét đậm, rét hại, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông gây mưa cho các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ từ ngày 20-25/12, riêng thời kỳ từ đêm 21 – 24/12 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc đang trải qua một tháng 12 có thời tiết khá dị thường. Nửa đầu tháng, miền Bắc duy trì nền nhiệt rất cao so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Tây Bắc Bộ cao hơn từ 3-4 độ.

Sang nửa cuối tháng 12, miền Bắc đón rét đậm kéo dài, nền nhiệt thấp hơn hẳn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại năm nay cũng đến sớm hơn bình thường.