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Miền Bắc nắng chói chang trước khi đón mưa dông

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Hôm nay (1/11), miền Bắc tiếp tục nắng mạnh, nhiệt độ cao. Từ đêm nay, khu vực vùng núi có mưa rải rác, cục bộ có mưa to. Từ ngày mai (2/11), mưa mở rộng ra khu vực miền Bắc, dù cường độ không lớn.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội trời nắng, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Miền Bắc hôm nay duy trì nhiệt độ cao, trời nắng chói chang.

Dự báo ngày mai (2/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, miền Bắc có mưa rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ giảm 2-3 độ so với hôm nay.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế hôm nay ít mưa, nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày ít mưa, nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo từ khoảng đêm 2/11 và ngày 3/11, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) từ đêm 2/11 đến ngày 6/11 cũng có thể xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tây Nguyên hôm nay ít mưa, nắng nhẹ, riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, nắng gián đoạn, riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày ít mưa, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa to.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền phong

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