Miền Bắc rét đậm, rét hại, miền Trung đề phòng dông lốc trong tuần tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, tuần tới, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét đậm, rét hại trong 3 ngày đầu tuần. Nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ và Thanh Hoá dao động từ 13-15 độ C, Nghệ An đến Quảng Bình 14-17 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ 11-13 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ có nơi dưới 3 độ C, khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết trên khu vực núi cao.

Miền Bắc rét đậm, rét hại trong 3 ngày đầu tuần, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 3 độ C. (Ảnh minh họa)

Cùng với tiết trời giá rét, từ 16-18/1, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông, ảnh hưởng không nhỏ tới việc chuẩn bị Tết của người dân miền Trung. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.



Từ 19/1 đến 23/1 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 2 Tết), Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất 18-22 độ, nhiệt độ thấp nhất 12-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Cũng trong khoảng thời gian này, miền Trung nhiều nơi mưa rào và dông, cục bộ mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết thuận lợi hơn, ít mưa, ngày nắng trong khoảng thời gian từ ngày mai (16/1) đến 26/1, thích hợp để người dân sắm Tết và đi chúc Tết. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên dao động 27-30 độ C, thấp nhất 17-20 độ C. Nam Bộ duy trì nhiệt độ cao nhất khoảng 31-34 độ C, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C trong những ngày này.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết thêm, từ 16-18/1, miền Bắc và miền Trung được dự báo có chỉ số UV cực đại tiềm năng giảm xuống mức nguy cơ gây hại trung bình (3.0 - 5.0), miền Nam tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao (8.0).