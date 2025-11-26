Miền Bắc rét khô, miền Trung hửng nắng trước khi bão ảnh hưởng

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Hà Nội hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết rét về đêm và sáng, ngày nắng hanh, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn.

Miền Bắc rét khô kéo dài.

Thanh Hoá đến Hà Tĩnh hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, cao nhất 23-26 độ.

Quảng Trị - Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-22 độ, phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ, phía nam 28-30 độ.

Dự báo từ khoảng 29/11-1/12, do ảnh hưởng của cơn bão số 15, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cũ sẽ đón một đợt mưa lớn diện rộng. Tuy nhiên, cường độ mưa lần này ít khả năng dữ dội như đợt mưa từ 15-21/11.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo từ khoảng 29/11 đến ngày 1/2, Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.