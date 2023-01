Miền Bắc rét khô, miền Trung mưa lớn

Hôm nay, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chìm sâu trong khối không khí lạnh mạnh nên nền nhiệt khá thấp. Khu vực phía Đông Bắc Bộ sáng sớm nay có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, có nơi dưới 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ C.

Miền Bắc hôm nay rét đậm.

Dự báo ngày mai (mùng Năm Tết), miền Bắc tăng 2-3 độ C so với hôm nay, trời hửng nắng. Từ mùng Sáu Tết, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, trời chuyển mưa rét.



Các tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An hôm nay có mưa vài nơi, trời nhiều mây, rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C. Dự báo ngày mai, nền nhiệt hai tỉnh tăng 2-3 độ C so với hôm nay.

Các tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế hôm nay có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to, từ đêm nay mưa giảm dần. Gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển phía Nam cấp 4-5, giật cấp 6. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, cao nhất 16-19 độ C. Dự báo ngày mai, khu vực này nhiều mây nhưng mưa chỉ xuất hiện cục bộ vài nơi, nền nhiệt tăng 3-4 độ C so với hôm nay.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to, từ đêm mưa nay giảm dần. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh Phú Yên đến Bình Thuận hôm nay nhiều mây, cục bộ có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Dự báo ngày mai, khu vực này trời nắng, ít mưa.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ hôm nay trời nắng dịu hơn hôm qua, có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Dự báo ngày mai, Nam Bộ ngày nắng, ít mưa.

Hôm nay triều cường tiếp tục dâng cao ở các tỉnh ven biển Nam Bộ, có thể gây ngập úng vũng trũng thấp, vùng ven sông, ven biển. Từ ngày mai, triều cường giảm.