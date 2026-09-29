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Miền Bắc sắp có mưa to trong nhiều ngày liên tiếp

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Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ đêm 30/9, miền Bắc xuất hiện mưa dông do tác động của đợt không khí lạnh mới tràn về.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối tháng 9, thời tiết Bắc Bộ duy trì tình trạng ít mưa, ban ngày có nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C.

Từ khoảng đêm 30/9 và ngày 1/10, gió mùa Đông Bắc được dự báo có khả năng tăng cường xuống miền Bắc mây mưa dông, nhiệt độ giảm.

Cụ thể, theo bản tin dự báo 10 ngày của cơ quan khí tượng, từ khoảng đêm 30/9 - 2/10, Bắc Bộ sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông; khoảng từ ngày 4/10 - 5/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc sắp có mưa to trong nhiều ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Ảnh: Như Hoàn).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 28 ngày 29/9

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ êm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

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Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

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Theo Duy Anh

vietnamdaily

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