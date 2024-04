Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm rất mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn nên nhiều tỉnh ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt phổ biến 37-39 độ C. Đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong mùa hè năm 2024.

Dự báo, ngày mai 4/4, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt vẫn tiếp tục diễn ra tại khu vực trên với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 5/4 nắng nóng ở khu vực Hòa Bình và Thanh Hóa giảm dần. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên còn duy trì đến khoảng ngày 7/4; từ ngày 8/4 nắng nóng giảm dần.

Không khí lạnh sẽ gây mưa giông, chấm dứt đợt nắng nóng đầu tiên trong mùa hè năm nay.

Cụ thể, vào khoảng ngày 5-6/4, khu vực Đông Bắc bộ sẽ đón đợt mưa rào và giông, nền nhiệt giảm 5-6 độ C. Đến ngày 8-11/4, khu vực này có khả năng sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu khiến nền nhiệt tiếp tục giảm. Trời khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Trong đợt không khí lạnh này, nền nhiệt ở Hà Nội duy trì ở mức từ 22-25 độ C (giảm 10-11 độ C so với đợt nắng nóng đang diễn ra).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 4/4

Thời tiết Hà Nội ngày mai tiếp tục nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25-39 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21-35 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-37 độ.