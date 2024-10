Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường, có mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do chịu tác động của một đợt không khí lạnh yếu, hôm nay (16/10), ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ngày mai, mưa giảm dần.

Dự báo từ ngày 18-19/10 sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường tràn xuống Bắc Bộ gây mưa, nền nhiệt giảm, trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm. Riêng vùng núi trời trở lạnh, có nơi trời rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ có mưa dông rải rác, vùng núi có nơi mưa to.

Những đợt không khí lạnh đầu mùa sẽ khiến thời tiết se lạnh về đêm và sáng đồng thời gây mưa nhưng không kéo dài (Ảnh: CAND).

Rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12/2024 và tháng 1/2025, gây ra các đợt rét đậm, rét hại kéo dài trong nhiều ngày.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 16 và ngày 17/10

Thời tiết Hà Nội tối có lúc có mưa rào, sau không mưa, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 23-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Tây Nguyên có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Nhiệt độ từ 23-33 độ.