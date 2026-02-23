Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Miền Bắc xuất hiện nồm ẩm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán

23-02-2026 - 08:55 AM | Sống

Tuần làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, miền Bắc xuất hiện hiện tượng mưa phùn, kèm theo nồm ẩm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 23-2 (tức mùng 7 tháng Giêng), ngày đầu người lao động trở lại làm việc trong năm Bính Ngọ, khu vực vùng núi và trung du khu vực Đông Bắc bộ có mưa rải rác, đồng bằng Bắc bộ ít mưa nhưng có sương mù vào sáng sớm.

Miền Bắc mưa phùn và nồm ẩm sau Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 1.

Đêm và sáng sớm trời rét. Trong 2 ngày 24 và 25-2 (mùng 8-9 tháng Giêng), miền Bắc có mưa và mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

Trong khi đó, tại khu vực Tây Bắc, do nằm ngoài vùng tác động của khối khí ẩm nên tiết trời vẫn duy trì trạng thái nắng nhẹ và khô ráo về trưa chiều, nhiệt độ cao nhất có nơi đến 29 độ.

Nồm ẩm ở miền Bắc kéo dài tới bao giờ?

Dự báo thời tiết tuần này, miền Bắc tiếp tục mưa ẩm, không khí vẫn ấm lên, nhiệt độ 24-28 độ C, có khả năng xảy ra hiện tượng nồm ẩm.

Nhận định thời tiết từ đêm 24-2 đến ngày 4-3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng từ khoảng 25 đến 26-2 và khoảng từ chiều tối 28-2 đến 1-3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực Trung Bộ có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng khoảng đêm 24 đến 25-2 khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế khả năng có mưa rải rác.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước ngày đi làm trở lại, thời tiết thay đổi thế nào?

Theo Thùy Linh

Người Lao động

