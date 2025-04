Miễn nhiệm 7 Ủy viên UBND tỉnh Bình Thuận

Ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Báo Bình Thuận.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bình Thuận thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền để miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh , nhiệm kỳ 2021 - 2026 để kịp thời kiện toàn số lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau sắp xếp, tinh gọn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Theo đó, HĐND tỉnh đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 7 cá nhân, gồm ông Mai Kiều - nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do được cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ chế độ hưu trí, ông Trần Nguyên Lộc - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường do được cơ quan có thẩm quyền bố trí công việc khác, ông Phan Dương Cường - nguyên Giám đốc Sở Xây dựng do được cơ quan có thẩm quyền bố trí công việc khác, ông Nguyễn Anh Nghĩa - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh do được cơ quan có thẩm quyền cho nghỉ công tác chờ nghỉ hưu.

Ông Nguyễn Quốc Việt - nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ do được cơ quan có thẩm quyền bố trí công việc khác , bà Nguyễn Thị Toàn Thắng - nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT do được cơ quan có thẩm quyền bố trí công việc khác, ông Nguyễn Quốc Nam - nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải do được cơ quan có thẩm quyền bố trí công việc khác.

Đồng thời, HĐND tỉnh Bình Thuận đã bỏ phiếu kín, thống nhất bầu chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông Trần Hữu Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ông Cao Sơn Dũng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường .

Lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh Bình Thuận tặng hoa các tân Ủy viên UBND tỉnh và các cá nhân vừa được miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh để bố trí công tác khác. Ảnh: Báo Bình Thuận.

Ngoài công tác nhân sự, tại kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Bình Thuận xem xét, quyết định 10 vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; quy định mức hỗ trợ thực hiện bố trí ổn định dân cư theo hình thức tái định cư tập trung hoặc xen ghép đến năm 2030 trên địa bàn; quy định nội dung, mức hỗ trợ thực hiện chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn.

Kỳ họp cũng thông qua dự thảo nghị quyết về bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 (đợt 1); điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn xổ số kiến thiết; quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị; thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; điều chỉnh, bổ sung diện tích đất tại dự án cải tạo , nâng cấp quốc lộ 28B đoạn qua tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng…