Miễn phí giao dịch trọn đời, app MBS còn miễn phí tư vấn chuyên nghiệp cả chuyên gia và AI

Ngày 26/01/2024, tại Bangkok, Thái Lan, Tạp chí The Global Economics đã tổ chức Lễ trao giải thưởng Global Economics Awards 2023 – Khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tại lễ trao giải, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) là CTCK duy nhất được vinh danh, với giải thưởng "Most innovative Online Trading Platform in Vietnam 2023 - Nền tảng giao dịch online sáng tạo nhất Việt Nam 2023".

Đây là quả ngọt ghi nhận nỗ lực của tập thể MBS trên hành trình chuyển đổi số, đặc biệt trong giai đoạn từ 2022 đến nay. Một trong những thành công đáng chú ý của MBS là việc phát triển các nền tảng giao dịch trực tuyến tiên tiến, mang lại sự thuận tiện và linh hoạt cho khách hàng. Trên nền tảng giao dịch chứng khoán qua website S24, khách hàng đánh giá tốc độ đặt lệnh của MBS S24 nhanh đi kèm các công cụ phân tích và biểu đồ số liệu liên tục được cập nhật, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về thị trường và đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

Đặc biệt MBS được "điểm cộng" lớn ở những tính năng tư vấn chuyên nghiệp và tiên tiến nhất thị trường. Sử dụng app MBS, khách hàng được trang bị hàng loạt tiện ích hiện đại để tối ưu hóa hành trình đầu tư của mình. Bằng cách tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), trở lý đầu tư thông minh "Cá heo bạc tỷ" đã được trang bị ngay trên ứng dụng, chủ động phân tích/phân loại cổ phiếu theo nhiều tiêu chí khác nhau, giúp nhà đầu tư có những đánh giá chi tiết về tiềm năng của từng cổ phiếu, thậm chí còn gợi ý cho nhà đầu tư danh mục tiềm năng. Hay với sản phẩm tư vấn từ chuyên gia Pro-Advice, nhà đầu tư được nhận những tư vấn, khuyến nghị real-time ở từng phiên giao dịch của một hoặc nhiều chuyên gia cực kỳ uy tín trên thị trường để ra những quyết định đầu tư phù hợp và giá trị nhất. Đây là những tính năng hàng đầu thị trường về tư vấn vì có đồng thời những ưu thế về công nghệ, sự chuyên nghiệp của các chuyên gia, sự công khai – minh bạch của hệ thống, tốc độ và sự tiện lợi mà mà đang được miễn phí cho tất cả các khách hàng.

Một kết quả thực tế rất đáng chú ý: app MBS được người dùng nâng mức đánh giá từ 3,5 lên 4,5/5 từ khoảng 4.000 lượt đánh giá trên Google Play, còn trên App Store, là 4,3/5 dựa trên hơn 2.800 lượt tính đến hết năm 2023.

Theo đại diện MBS, với mục tiêu trở thành người bạn đồng hành tin cậy của các nhà đầu tư, trong những năm vừa qua, công ty không chỉ chú ý đến hoạt động chuyển đổi số mà còn tích cực ra mắt các chương trình ưu đãi, giúp khách hàng tối thiểu hóa chi phí, tối đa hóa lợi nhuận. Trong giai đoạn thị trường biến động liên tục như năm 2023, MBS không ngừng tung ra các gói vay Margin các gói lãi suất là 0% và các mức lãi suất rất ưu đãi – mà mới nhất MBS mừng tuổi các khách hàng gói lãi suất siêu thấp 9,5% áp dụng cho cho các khoản đăng ký từ 20/02/2024 – 15/06/2024; tạo điều kiện để nhà đầu tư tái cơ cấu danh mục, chuyển đổi sang cổ phiếu tiềm năng mà không cần tốn nhiều chi phí. Chi tiết Chương trình xem tại đây

Đặc biệt dầu năm 2024, MBS "chơi lớn" với chính sách Zero-Fee, miễn phí giao dịch trọn đời cho tất cả các nhà đầu tư kích hoạt giao dịch lần đầu tiên trong quý I/2024, tạo cơ hội để nhà đầu tư có thêm động lực tích lũy tài sản trong thời điểm thị trường được dự đoán sẽ đón nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Với kinh nghiệm gia nhập thị trường từ những ngày đầu tiên, đồng hành 24 năm cùng TTCK, cùng lợi thế là thành viên của tập đoàn MB; MBS đang chứng tỏ uy tín ngày càng gia tăng trong nhóm các công ty môi giới chứng khoán hàng đầu Việt Nam, tạo ra một môi trường giao dịch an toàn, tin cậy cho mọi nhà đầu tư. Trước khi nhận giải thưởng Nền tảng giao dịch online sáng tạo nhất Việt Nam 2023 do Tạp chí The Global Economics trao tặng, trong năm 2023, chứng khoán MB còn là CTCK duy nhất của Việt Nam được xếp hạng 5 sao giải thưởng Sao Khuê dành cho MBS Mobile App, ghi nhận đây là giải pháp xuất sắc của ngành phần mềm, công nghệ thông tin Việt Nam.

Được biết The Global Economics là tạp chí tài chính có trụ sở tại Vương quốc Anh, chuyên cung cấp những đánh giá chuyên sâu về lĩnh vực tài chính trong các ngành nghề hoạt động khác nhau trên toàn thế giới. Một trong những hoạt động nổi bật của Tạp chí là giải thưởng uy tín The Global Economics được tổ chức thường niên dành cho các doanh nghiệp đã có những nỗ lực vượt bậc trong các lĩnh vực như: Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ, bất động sản, y tế, du lịch… tại từng quốc gia.

Ngoài MBS, năm 2023, một số doanh nghiệp Việt Nam cũng được The Global Economics vinh danh với nhiều hạng mục khác nhau trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính như: MBBank, HD Bank, OCB, MCredit, SHB Finance, FE Credit…