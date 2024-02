“Miếng bánh” hơn 100 triệu USD tại Việt Nam khiến nhiều “tay chơi” nội ngoại dòm ngó

Hơn thập kỷ qua, mạng Internet đã thay đổi toàn thế giới. Trong đó, Việt Nam nổi lên là quốc gia khá “sành” về công nghệ số. Theo bảng thống kê 10 nước có nhiều công dân sử dụng công nghệ số thành thạo nhất của ITU mới công bố, Việt Nam đứng thứ 9 thế giới với 7,5 triệu người; xếp sau các “cường quốc” như Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nhật, Mexico, Nga, Đức.

Trong chia sẻ mới đây, AMD khẳng định Việt Nam tiếp tục là thị trường trọng điểm của Tập đoàn. AMD thành lập năm 1969 từ một nhóm kỹ sư thành viên tách ra từ Fairchild Semiconductor, hiện là công ty đa quốc gia với hàng chục ngàn Edith nhân viên tại châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ....

Trên bản đồ thế giới, thị trường công nghệ thông tin và ngành trí tuệ nhân tạo – AI Việt Nam theo AMD đã có những tiến triển tốt, nhận được rất nhiều sự quan tâm đầu tư từ những doanh nghiệp nước ngoài. Đây sẽ là một trong những lợi thế để Việt Nam phát triển. Chưa kể, Việt Nam là một nước đang phát triển, với GDP tăng trưởng ổn định, quy mô dân số lớn, dân số trẻ, thị trường đa dạng và tiềm năng.

Do đó, AMD đã sớm phát triển hệ sinh thái đa dạng từ những sản phẩm dành cho DIY PC (máy tính tự lắp ráp), laptop, máy trạm, máy console, đến cả những sản phẩm chuyên dụng cho dự án, giáo dục… tại Việt Nam, đồng thời là đối trọng của Intel trong mảng Chip (CPU).

Riêng AI, nhận thấy Chính phủ đang có sự quan tâm thúc đẩy cũng như tiềm năng của thị trường này tại Việt Nam, AMD vừa “bắt tay” các đối tác ASUS, AOC & Lexar… cùng ra mắt bộ máy tính desktop AI đầu tiên của Việt Nam sử dụng vi xử lý Ryzen 8000G Series - ROSA PC AI. Năm 2023, AMD đã cho ra mắt chip tích hợp AI trong bộ xử lý máy tính xách tay AMD Ryzen™ 7 7040 Series. Không chỉ dừng ở laptop, AMD cũng sẽ phát triển AI trong những sản phẩm dành cho desktop.

Thực tế, việc chinh phục công nghệ AI theo AMD chỉ mới bắt đầu, và AI theo giới công nghệ đã trở thành xu hướng công nghệ từ năm 2023. Ngày càng nhiều các “tay chơi” dốc sức khai thác “miếng bánh” mới này.

Theo khảo sát của Finastra Financial Services State of the Nation Survey 2023, Việt Nam hiện dẫn đầu về mối quan tâm đến AI tạo sinh (Generative AI), với 91% người được hỏi thể hiện sự nhiệt tình với công nghệ này, cao nhất trong số các thị trường được khảo sát.

Báo cáo Statista Market Insights nhận định, quy mô thị trường AI tạo sinh tại Việt Nam năm 2023 dự kiến sẽ đạt mốc 100,2 triệu USD. Điều này nằm trong xu hướng chung của toàn cầu. Tech in Asia dẫn báo cáo mới nhất từ Bloomberg Intelligence cho biết, quy mô thị trường toàn cầu của AI tổng quát có thể tăng từ mức 40 tỷ USD năm 2022 lên 1.304 tỷ USD vào năm 2032. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) dự kiến đạt 42% vào năm 2032. Hơn nữa, nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm AI tổng quát có thể tạo ra nguồn doanh thu 280 tỷ USD trong lĩnh vực phần mềm.

Nguồn: Bloomberg Intelligence.

Dù ứng dụng AI trong kinh doanh đã và đang mở ra một kỷ nguyên mới và giúp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, song tại Việt Nam vẫn còn rất nhiều bên lúng túng và chưa hiểu đúng về AI.

Báo cáo mới nhất của Cisco & IDC về mức độ tăng trưởng số của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại châu Á - Thái Bình Dương thể hiện có 35% doanh nghiệp trên toàn thế giới đã nhận ra và ứng dụng lợi ích này và Việt Nam đang dần bắt kịp xu hướng này.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt là 98% doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa nhận thức được trọn vẹn và đúng đắn về vai trò của chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bởi lẽ chỉ mới 31% doanh nghiệp đang ở bước đầu của chuyển đổi số, 53% đang ở giai đoạn quan sát và chỉ 3% đã hoàn thiện cơ bản quá trình này.

Có nhiều nguyên nhân khiến doanh nghiệp Việt đối mặt với những rào cản trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số như thiếu kỹ năng số và nhân lực (17%), thiếu nền tảng công nghệ thông tin đủ mạnh để cho phép chuyển đổi kỹ thuật số (16,7%), thiếu tư duy kỹ thuật số hoặc các thách thức về văn hóa kỹ thuật số trong doanh nghiệp (15,7%)…

Ông Cao Xuân Hoài Vương - Chủ tịch AI Next Global.

“Trong quá trình dạy AI thời gian qua, tôi thấy nhiều người rất khát khao ứng dụng AI nhưng chưa biết làm thế nào. Là người trong cuộc, tôi muốn chứng minh cho mọi người AI thực tế giúp chúng ta những việc rất gần gũi, như giúp chúng ta đọc sách trong vòng 1-2 tháng, hay hỗ trợ trong cả sáng tạo nghệ thuật đến quản lý kinh doanh”, ông Cao Xuân Hoài Vương - Chủ tịch AI Next Global – chia sẻ.

Là công ty AI của người Việt, thấu hiểu nhu cầu của doanh nghiệp nội địa, AI Next Global hướng đến phân khúc chuyên sản phẩm trợ lý AI. Đơn cử, công ty vừa tung con Trợ lý AIVA, theo giới thiệu là bạn đồng giúp cả cá nhân và doanh nghiệp, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực ứng dụng AI trong kinh doanh, cuộc sống, sáng tạo hiệu quả.