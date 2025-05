MIK Group ra mắt hệ thống dịch vụ đặc quyền MIK Signature Privileges

Hơn một thập kỷ hiện diện trên thị trường, MIK Group đã từng bước khẳng định vị thế là nhà phát triển bất động sản uy tín với các dòng sản phẩm đa dạng, từ bộ sưu tập căn hộ cao cấp, hạng sang đến các khu nghỉ dưỡng sang trọng tại Hà Nội, TP.HCM, Phú Quốc,… Các dự án không chỉ ghi dấu bằng chất lượng xây dựng, quy hoạch bài bản mà còn bởi hệ sinh thái tiện ích và chuẩn sống cao cấp được MIK Group kiên định theo đuổi.

Với tầm nhìn dài hạn và tư duy phát triển hướng đến sự bền vững, MIK Group đã định hình lối sống thượng lưu cho cộng đồng cư dân tinh hoa, từ không gian sống đến dịch vụ đồng hành, không ngừng nâng cao giá trị sống và giá trị tài sản cho khách hàng.

Tiếp nối hành trình kiến tạo những chuẩn sống khác biệt, MIK Group chính thức giới thiệu chương trình MIK Signature Privileges – lời tri ân đặc biệt dành cho các chủ nhân bất động sản cao cấp do Tập đoàn phát triển. Đây không chỉ là hệ thống đặc quyền đơn thuần, mà là một nền tảng dịch vụ cá nhân hóa đẳng cấp, nơi mọi trải nghiệm đều được chăm chút theo phong cách sống và nhu cầu riêng biệt của từng cư dân.

Trong bối cảnh bất động sản cao cấp đang chuyển dịch từ cung cấp không gian sống sang kiến tạo trải nghiệm sống trọn vẹn, MIK Signature Privileges chính là tuyên ngôn thương hiệu cho chiến lược đồng hành lâu dài cùng khách hàng. Chương trình không chỉ mang tính ngắn hạn mà được thiết kế như một chiến lược phát triển bền vững, đồng bộ với từng dự án của MIK Group.

Khi các dự án đi vào vận hành, MIK Signature Privileges sẽ được tích hợp trực tiếp dưới dạng dịch vụ Concierge chuẩn quốc tế, hỗ trợ toàn diện từ quản lý kỹ thuật, bảo trì – bảo dưỡng căn hộ, chăm sóc cây xanh, không gian sống, đến dịch vụ cho thuê căn hộ, kết nối tiện ích và dịch vụ sống thượng lưu trong hệ sinh thái đối tác của MIK Group.

Cư dân được tận hưởng hệ sinh thái dịch vụ chăm sóc cá nhân toàn diện và đẳng cấp

Chia sẻ về chiến lược phát triển của chương trình đặc biệt này, ông Nguyễn Dũng Minh – Phó Tổng Giám đốc MIK Group – cho biết:

"MIK Signature Privileges không đơn thuần là một chương trình hậu mãi – mà là một phần cốt lõi trong chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm của MIK Group. Chúng tôi đầu tư nghiêm túc để kiến tạo một hành trình trải nghiệm sống đẳng cấp, nơi mọi chi tiết đều được thiết kế tinh tế và mọi dịch vụ đều phản ánh đúng phong cách sống mà khách hàng theo đuổi. Đây chính là cách MIK Group hiện thực hóa triết lý phát triển bền vững – không chỉ dừng lại ở việc phát triển bất động sản, mà còn xây dựng nên một hệ sinh thái sống trọn vẹn."

"Trong thời gian tới, MIK Signature Privileges sẽ tiếp tục được mở rộng với nhiều lớp dịch vụ và tiện ích gia tăng, nhằm nâng cao toàn diện giá trị sống cho cư dân. Đây là một chiến lược dài hạn, nhất quán với cam kết của chúng tôi: đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động phát triển, vận hành và phục vụ."

Đại diện MIK Group cũng cho biết thêm, trong năm 2025, MIK Signature Privileges sẽ chính thức áp dụng tại các dự án cao cấp và hạng sang của Tập đoàn này như The Cosmopolitan, The Continental thuộc tổ hợp Imperia Signature Cổ Loa, The Matrix One Premium và dự kiến mở rộng áp dụng tại các dự án tiêu biểu khác của MIK Group trong tương lai.

Bên cạnh không gian sống được đầu tư kỹ lưỡng về thiết kế và tiện ích, MIK Signature Privileges đánh dấu bước tiến chiến lược của MIK Group trong việc cá nhân hóa trải nghiệm – mang đến cho mỗi khách hàng dịch vụ phù hợp với phong cách sống riêng, đẳng cấp và khác biệt.