MIKGroup "mạnh tay" phủ 100% mặt dựng bằng kính Low-E

Theo đó, khoảng 25.400m2 hệ mặt dựng của 2 tòa tháp cao 44 tầng sẽ được lắp đặt kính Low-E, khẳng định đẳng cấp hạng A của dự án, đem tới không gian ngập tràn ánh sáng và đầy tính nghệ thuật cho mỗi căn hộ.

Low-E được viết tắt từ cụm từ Low Emissivity - là loại kính được kết cấu 2 lớp cách nhiệt bằng cách phủ các lớp vật liệu vô cơ với kích thước nano lên bề mặt phôi kính trắng nhằm giảm thiểu lượng tia cực tím và hồng ngoại có thể đi qua kính mà không ảnh hưởng đến lượng ánh sáng. Lớp hợp chất này giúp kính Low-E vẫn giữ được toàn bộ những công năng của kính cường lực 2 lớp như tiêu âm, giảm tiếng ồn nhưng nhiệt độ trong phòng lại vẫn ổn định.

Điều đó không chỉ khiến căn phòng ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè giúp tiết kiệm điện năng cho điều hòa mà còn giải quyết được vấn đề ẩm thấp trong mùa nồm – đặc trưng của khí hậu miền Bắc.

Đặc biệt, Low-E không chặn toàn bộ ánh sáng tự nhiên. Lớp bề mặt đặc biệt của kính Low-E có thể chặn rất nhiều loại ánh sáng không tốt cho sức khỏe, nhưng sẽ không chặn hết toàn bộ ánh sáng tự nhiên. Trên thực tế, ánh sáng khi đi qua kính vẫn sẽ giảm độ sáng đi một chút so với những loại kính thông thường nhưng vẫn đảm bảo được độ sáng vừa đủ để khiến gia chủ không bị khó chịu, quá chói mắt.

Có thể thấy hiện nay ở nhiều toà chung cư có cửa kính lớn, cư dân thường phải dán thêm lớp film cách nhiệt để hạn chế chói mắt hay giảm nhiệt độ từ ngoài truyền vào, nhưng lại vô tình làm giảm đi thẩm mỹ của căn hộ.

Tuy nhiên, không phải chủ đầu tư nào cũng đủ khả năng để mạnh tay đầu tư. Bởi lẽ, đây là loại kính có giá thành cao gấp nhiều lần so với các loại kính cách nhiệt thông thường, đòi hỏi chủ đầu tư phải có tiềm lực tài chính mạnh và tâm huyết, chấp nhận cắt giảm lợi nhuận để kiến tạo công trình giá trị và chất lượng tốt nhất cho cư dân.

Căn hộ The Matrix One trở nên thoáng rộng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên nhờ thiết kế kính Low-E chạm sàn

Hiện thị trường bất động sản Việt Nam mới ghi nhận số ít dự án tên tuổi sử dụng kính Low-E như: Vincom Center (Tp.HCM), Vinhomes Metropolis Liễu Giai (Hà Nội) của Vingroup… Mới đây nhất là dự án The Matrix One do MIKGroup phát triển.

Được coi là biểu tượng cho sự giàu có và thành đạt của người dân Thủ đô, MIKGroup đã chăm chút dự án The Matrix One từ những điều nhỏ nhất, để mang đến một sản phẩm chất lượng, đẳng cấp cho cư dân.

Việc thay thế dạng kính thông thường hay các tường vách vôi vữa bằng kính Low-E sẽ làm tăng cảm nhận về sự rộng rãi trong căn hộ cũng như giúp gia chủ sở hữu trọn tầm nhìn panorama độc bản ấn tượng sang công viên hồ điều hòa 14ha hay tầm nhìn ôm trọn thành phố.

Cụ thể, toàn bộ không gian phía trước phòng khách và phòng ngủ The Matrix One sẽ được lắp đặt kính Low-E tràn bao trọn toàn bộ mặt tiền, kéo từ trần xuống sàn nhà.

Thiết kế kính tràn nguyên khối chạm sàn là một trong những tiêu chuẩn "chủ chốt" và "đắt đỏ" tạo nên nét khác biệt của dòng căn hộ hạng sang, giúp căn hộ The Matrix One đón được nguồn ánh sáng và gió trời tự nhiên.

Căn hộ sẽ luôn ngập tràn ánh sáng mà vẫn thoáng mát, gia chủ sẽ không có cảm giác nóng vào mùa hạ hay lạnh khi vào mùa đông, từ đó sẽ giảm thiểu chi phí vận hành thiết bị điều hòa hay thiết bị sưởi.

Cửa sổ lớn được trang bị kính Low-E chạm sàn giúp tận hưởng không gian thoáng đãng và tầm view triệu đô mãn nhãn

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, người tiếp xúc nhiều với ánh sáng tự nhiên, sống trong không gian có ánh sáng tự nhiên tốt sẽ tích cực, hạnh phúc và làm việc hiệu quả hơn rất nhiều, so với những người làm việc và sống trong những khu vực hạn chế ánh sáng tự nhiên.

Cùng với những vật liệu hoàn thiện cao cấp như Bếp, hút mùi mang thương hiệu Bosch; Chậu, vòi rửa Malloca; Thiết bị vệ sinh sử dụng phần sứ Duravit, sen vòi Grohe Made in EU, ván sàn Hansol (Hàn Quốc)… Việc sử dụng Kính Low-E trong thiết kế càng trở thành một bảo chứng cho công trình hạng A của The Matrix One, nâng cấp đặc quyền sống, làm hài lòng tất cả các cư dân khó tính nhất.

