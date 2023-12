Minh Tú nhận hoa cưới trong tiệc độc thân của Diễm My 9x, động thái sau đó mới đáng chú ý

Chỉ còn 1 tuần nữa, Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn sẽ chính thức tổ chức đám cưới, đánh dấu cho chặng đường 8 năm bên nhau. Trước thềm hôn lễ, nữ diễn viên đã có tiệc độc thân vui vẻ, ấm áp cùng bạn bè vào tối 13/12. Trong ngày vui, Diễm My 9x lộ diện nổi bật với chiếc váy cưới trắng ôm sát, voan cài tóc được đính hoa tinh tế, khoe nhan sắc mặn mà và quyến rũ.

Trong tiệc độc thân của Diễm My 9x cũng đã diễn ra màn bắt hoa cưới. Các khách mời sôi nổi tham dự và khi Diễm My 9x tung hoa, Thiên Minh đã nhanh nhảu bắt được. Sau đó, nam nhiếp ảnh gia liền quay lại gửi bó hoa cưới cho siêu mẫu Minh Tú - người vừa cầu hôn thành công bạn trai ngoại quốc. Nhận được bó hoa cưới, Minh Tú tươi cười hào hứng. Tuy nhiên khi nhận thấy Ái Phương đứng trước mình, nữ siêu mẫu liền đặt hoa cưới vào tay đồng nghiệp như một động thái san sẻ niềm vui chung.

Clip: Màn bắt hoa cưới trong tiệc độc thân của Diễm My 9x

Trong tiệc độc thân của Diễm My 9x, nhiều sao Việt như Nhã Phương, Diệu Nhi, Khả Ngân, Hoàng Oanh... cũng góp mặt

Diễm My và Vinh Nguyễn từng có quãng thời gian dài gắn bó trước khi quyết định về chung nhà. Cả hai gặp gỡ lần đầu vào năm 2016, trong một chuyến đi liên hoan phim tại Úc. Trong giai đoạn yêu xa, cặp đôi từng chia tay song sau đó hàn gắn tình cảm. Diễm My chia sẻ: "Sau những trận cãi vã rất lớn và một thời gian chia cách thì lại cảm thấy hiểu và thương nhau nhiều hơn".

Cuối năm 2022, Vinh Nguyễn quyết định cầu hôn bạn gái. Diễm My từng chia sẻ về bạn trai: "Mặc dù công việc gia đình và công ty anh ấy rất bận rộn, nhưng anh ấy luôn dành thời gian để nói chuyện, hiểu được chia sẻ của tôi. Anh ấy rất tinh tế, chỉ cần tôi có chút buồn là sẽ hỏi thăm ngay. Tôi may mắn khi có một người như vậy bên cạnh để an tâm hơn khi tập trung vào công việc".

Diễm My 9x và bạn trai chuẩn bị về chung một nhà sau 8 năm bên nhau