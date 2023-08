Mitsubishi Xforce muốn bán chạy ngang Xpander tại Việt Nam: Thế lực mới đe dọa Corolla Cross, Creta

Mitsubishi Xforce (bản thương mại của XFC Concept) vừa ra mắt toàn cầu tại triển lãm GIIAS 2023 tại Indonesia. Sau màn giới thiệu xe tại triển lãm, hãng xe Nhật tổ chức một cuộc họp báo riêng. Tại đây, lãnh đạo của Mitsubishi Nhật Bản đã chia sẻ thêm nhiều thông tin thị trường về Xforce, đặc biệt liên quan tới Việt Nam.

Mitsubishi Xforce ra mắt tại Indonesia



Theo dự kiến của Mitsubishi, Xforce sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào khoảng đầu năm sau. Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm mà hãng xe Nhật muốn khai thác với mẫu Xforce. Bởi cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách Việt tới thương hiệu, Mitsubishi mới chọn Việt Nam là nơi ra mắt toàn cầu mẫu XFC Concept - bản "nháp" của Xforce.



Tuy nhiên, sự kiện ra mắt toàn cầu của mẫu xe thương mại Xforce lần này lại được tổ chức tại Indonesia bởi đây là nơi đặt nhà máy lắp ráp dòng xe này. Những chiếc Xforce lắp ráp tại Indonesia sẽ xuất đi thị trường quốc tế và Việt Nam sẽ là quốc gia đầu tiên được mở bán dòng xe này sau Indonesia.

Tầm quan trọng của thị trường Việt Nam đối với mẫu xe Xforce còn thể hiện ở việc hãng xe Nhật có kế hoạch mang phiên bản có thêm gói an toàn tiên tiến cho khách hàng trong nước, tức là có trang bị cao cấp hơn so với bản vừa ra mắt tại Indonesia. Gói an toàn này có thể sẽ bao gồm những tính năng như hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, ga tự động thích ứng hay đèn pha thông minh...

Công nghệ trên Xforce cho thị trường Việt Nam sẽ nhiều hơn bản vừa ra mắt



Không những vậy, Mitsubishi còn đặt kỳ vọng doanh số bán hàng của Xforce tại Việt Nam sẽ vươn tới ngang doanh số của Xpander.

Hiện tại ở Việt Nam, Xpander đang là mẫu xe bán chạy nhất không chỉ của thương hiệu mà còn trên toàn thị trường. Tổng kết doanh số bán hàng 6 tháng đầu năm 2023, Xpander dẫn đầu với 7.982 xe, tức là trung bình doanh số hàng tháng khoảng hơn 1.330 xe. Trong năm 2022, Xpander cũng có doanh số ấn tượng với 21.983 xe, tức là trung bình hơn 1.800 xe/tháng.

Nếu doanh số Xforce đạt được ngang ngửa Xpander, mẫu SUV/crossover hạng B của Mitsubishi có khả năng lấy được ngôi vương phân khúc từ Corolla Cross. Trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh số trung bình tháng của Corolla Cross đạt khoảng hơn 1.000 xe. Trong năm 2022, doanh số trung bình của mẫu xe này gần 1.800 xe/tháng, xấp xỉ con số của Xpander.



Một số đối thủ khác cùng phân khúc với Xforce còn có Creta, Seltos, HR-V, CX-30, CX-3 hay 2008. Trong đó, Creta là mẫu xe đứng ngay sau Corolla Cross trong bảng xếp hạng doanh số phân khúc nửa đầu năm nay, với trung bình gần 740 xe bán ra mỗi tháng. Các mẫu xe còn lại có doanh số thấp hơn đáng kể.

Mẫu xe

Doanh số trung bình tháng nửa đầu 2023

Mitsubishi Xpander

1.330 xe

Toyota Corolla Cross

1.057 xe

Hyundai Creta

740 xe

Kia Seltos

551 xe

Honda HR-V

264 xe



SUV/Crossover hạng B là phân khúc xe gầm cao đang được quan tâm nhất tại Việt Nam nửa đầu năm nay bởi doanh số bán hàng cao nhất. Do đó, sẽ có nhiều cơ hội cho Mitsubishi Xforce khi về nước trong thời gian tới, nhất là khi mẫu xe này có thiết kế khác biệt nhất phân khúc, đậm chất xe tương lai, cùng trang bị tiện nghi hiện đại bậc nhất phân khúc.

Giá bán tạm tính từ phía đại lý cho XForce là khoảng 700 triệu đồng, ngang mặt bằng chung các mẫu xe đối thủ. Giá xe tại Indonesia dao động từ 382,5 triệu rupiah (khoảng 600 triệu đồng) đến 419,1 triệu rupiah (khoảng 655 triệu đồng).

Video trải nghiệm nhanh 2 phiên bản Mitsubishi Xforce tại Indonesia:



Một số hình ảnh tham khảo Mitsubishi Xforce tại Indonesia: