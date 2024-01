Chi tiết Mitsubishi Xforce bản ‘full option’ tại Việt Nam: Long lanh như concept, nhiều công nghệ lần đầu có trong phân khúc B

Nằm ở phân khúc B nhưng kích thước của Mitsubishi Xforce không chênh lệch quá nhiều với xe hạng C. Xe có kích thước tổng thể 4.390 x 1.810 x 1.660 mm. Trục cơ sở 2.650 mm. Khoảng sáng gầm 222 mm lớn nhất phân khúc, thậm chí lớn hơn một số xe hạng C. Mặc dù có kích thước lớn so với đối thủ, Xforce có bán kính quay đầu gọn nhất, chỉ 5,2 m.