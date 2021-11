MM Mega Market và hành trình 5 năm chinh phục người tiêu dùng Việt

Dưới sự điều hành của người Thái, MM Mega Market (MM) đã có chặng đường 5 năm bứt phá và đổi mới nhằm chinh phục lại người tiêu dùng Việt Nam.

Ông Bruno Jousselin, Tổng Giám Đốc Điều hành đã chia sẻ về những thay đổi lớn cũng như chiến lược phát triển bền vững của MM tại thị trường Việt Nam.

Nhìn lại gần 5 năm kể từ khi thương hiệu MM Mega Market ra mắt vào tháng 1/2017, ông cho biết đâu là những đổi mới mang tính đột phá?

Trong gần 5 năm qua, MM đã có nhiều thay đổi mang tính chiến lược để thích ứng với sự phát triển năng động của thị trường, cũng như đáp ứng được thói quen tiêu dùng của người Việt.

Trước hết, từ mô hình kinh doanh ban đầu là Cash & Carry, MM đã đa dạng hóa tập khách hàng từ nhóm khách hàng chuyên nghiệp, mở rộng thêm nhóm khách hàng hộ gia đình.

Chúng tôi đã ra mắt thẻ thành viên và ứng dụng MCARD mang tới nhiều quyền lợi cho khách hàng. MM thành lập thêm 3 trạm trung chuyển thực phẩm tươi sống, đồng thời đưa ra nhiều bộ giải pháp chuyên biệt cho từng đối tượng khách hàng chuyên nghiệp.

Covid-19 đã trở thành cú hích mạnh mẽ để MM chuyển đổi nhanh chóng trở thành một thương hiệu bán hàng đa kênh, mang đến trải nghiệm mua sắm an toàn nhất, tiện lợi nhất cho khách hàng của chúng tôi.

MM phát triển bán hàng đa kênh, đặc biệt là các kênh trực tuyến để nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng.

Hiện nay, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận các giải pháp bán hàng trực tuyến của MM trên website MM Click & Get, Zalo OA và Telesales, và trong tháng 11 này là MMPro - website mua sắm trực tuyến dành cho khách hàng chuyên nghiệp.

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm chuyên biệt của từng nhóm khách hàng, chúng tôi mở thêm trung tâm qui mô nhỏ hơn tại nội thành, để khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận MM. Một điểm mới đáng kể nữa, MM phát triển thêm mô hình Trung tâm dịch vụ thực phẩm (Food Service), Kho lưu trữ - phân phối (Depot) và Hybrid Food Service – điểm kết hợp mua sắm cho khách hàng hộ gia đình và khách hàng chuyên nghiệp ở các thành phố du lịch.

Là một trong những kênh phân phối hiện đại có qui mô lớn hàng đầu trên cả nước, MM Mega Market hỗ trợ tiêu thụ hàng Việt và các nhà sản xuất trong nước như thế nào, thưa ông ?

Trong gần 5 năm qua, chúng tôi đã triển khai nhiều chương trình quảng bá, hợp tác đưa hàng Việt vào phân phối trong hệ thống MM, cũng như đẩy mạnh xuất khẩu nông sản Việt sang Thái Lan, Singapore và các thị trường nằm trong mạng lưới của Tập đoàn TCC.

Năm 2020, "Tuần lễ hàng Việt Nam và Sản phẩm nông sản (OCOP)" được MM tổ chức tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sản phẩm OCOP. MM đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Sở Công thương 14 tỉnh về việc phát triển sản xuất và kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP. Đến nay, hàng nghìn mặt hàng OCOP đang được phân phối trong hệ thống MM.

MM ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển sản xuất và kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản với sở Công thương các tỉnh thành.

Hiện nay, chúng tôi cũng hợp tác với hàng nghìn nông dân phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn tại 5 trạm trung chuyển thực phẩm, gồm trạm trung chuyển thịt heo tại Hà Nội và Đồng Nai; trạm trung chuyển rau củ quả tại Đà Lạt; trạm trung chuyển trái cây Tiền Giang và trạm trung chuyển thủy hải sản Cần Thơ.

Ông có thể chia sẻ chiến lược của MM trong thời gian tới nhằm vượt qua thách thức của đại dịch Covid-19, tiếp tục tăng trưởng?

Về dài hạn, thị trường bán lẻ Việt Nam vẫn là một thị trường đầy tiềm năng với gần 100 triệu dân, được xếp vào nhóm các quốc gia phát triển tầng lớp trung lưu mạnh nhất thập kỷ, và tốc độ đô thị hóa nhanh.

MM luôn kiên định với chiến lược phát triển bền vững và gắn bó lâu dài tại Việt Nam. Chúng tôi vẫn tiếp tục đầu tư vào thương mại điện tử, kỹ thuật số nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng. MM tiếp tục mở rộng mô hình ở các tỉnh thành và đầu tư vào chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn nhằm mang tới giải pháp thực phẩm chất lượng, tươi ngon với giá tốt nhất.

Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn tiếp tục theo đuổi chiến lược cốt lõi 3C. Chữ C đầu tiên là Customer Champion, với ý nghĩa khách hàng là cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của MM. Chữ C thứ hai là Drive Change, tương ứng chiến lược dám thay đổi để bắt kịp với biến động của thị trường. Chữ C cuối cùng là Collaboration, sự hợp tác. Tôi cho rằng thế giới chúng ta đang sống ngày nay là thế giới của sự hợp tác ở mọi cấp độ. Tại MM, chúng tôi đã triển khai nhiều chương trình để nâng cao tính hợp tác trong nội bộ công ty và với các đối tác bên ngoài.

Dù mới ra mắt được 5 năm, nhưng chúng tôi rất vinh dự khi MM Mega Market liên tục nằm ở vị trí cao trong bảng xếp hạng Top 10 doanh nghiệp bán lẻ uy tín nhất Việt Nam. Vừa qua, MM cũng được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" do HR Asia bình chọn. Với nền tảng vững vàng trong 5 năm qua, tôi tin rằng MM Mega Market sẽ tạo được bứt phá trong chặng đường phía trước, góp phần thúc đẩy vào sự tăng trưởng chung của thị trường bán lẻ Việt Nam.