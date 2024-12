Mở bán Hồng Bàng Midtown: Tâm điểm kinh doanh mới vùng lõi Hải Phòng

Hồng Bàng Midtown "nóng" trước thềm mở bán

Từ khi các thông tin dự án được hé lộ trên thị trường, lượng khách đầu tư và kinh doanh miền Bắc đổ về thực địa nhà phố thương mại Hồng Bàng Midtown ngày một nhiều. Chính vì thế, ngày 21/12/2024 tới đây, Chủ đầu tư Công ty TNHH Tư vấn & Đầu tư TADUGO phối hợp cùng đơn vị phát triển dự án G5 Invest và đơn vị phân phối Đất Xanh Miền Bắc chính thức tổ chức Mở bán đợt 1 dự án với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng.

Sự kiện mở bán Hồng Bàng Midtown dự kiến đón gần 200 khách hàng tới tham dự (Nguồn ảnh: Đất Xanh Miền Bắc).

Theo đó, khách hàng tới tham dự sự kiện sẽ được nhìn lại bức tranh tổng thể về vị trí chiến lược, kết nối hạ tầng giao thông hoàn hảo và tiềm năng đầu tư, kinh doanh "hiếm có khó tìm" tại khu đất vàng vùng lõi quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng này. Đặc biệt, tại sự kiện mở bán dự án Hồng Bàng Midtown, 10 giao dịch đầu tiên sẽ nhận được quà tặng đặc biệt 5 chỉ vàng. Ngoài ra, các khách hàng tham dự có cơ hội bốc thăm trúng thưởng những phần quà giá trị như lò vi sóng, nồi chiên không dầu, và bếp hồng ngoại.

Khách hàng và nhà đầu tư cũng được hưởng chính sách và giá bán đợt đầu tốt nhất: Chỉ từ 5,9 tỷ căn nhà phố thương mại, thanh toán 10% ký ngay hợp đồng mua bán, hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, chiết khấu lên tới 7,5% khi thanh toán sớm. Được biết, khách hàng giao dịch trong đợt đầu còn được hưởng thêm chiết khấu mua sớm 2% từ chủ đầu tư. Đây là những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho các nhà đầu tư tiên phong của dự án.

Được biết, nhà phố thương mại Hồng Bàng Midtown là dự án hiếm hoi được ra mắt tại quỹ đất vàng ngay cửa ngõ quận trung tâm Hồng Bàng, TP Hải Phòng trong vài năm trở lại đây.

Chính vì thế, sự kiện mở bán Hồng Bàng Midtown đang được đông đảo nhà đầu tư tại Hải Phòng và miền Bắc chờ đợi, với kỳ vọng trở thành "bom tấn" đầu tư dịp cuối năm 2024 và đầu năm 2025.

Nhà phố thương mại Hồng Bàng Midtown: "Mở cửa là sinh lời"

Nhiều nhà đầu tư nhận định, sức nóng của Hồng Bàng Midtown trước tiên đến từ vị trí "tấc đất tấc vàng" trong khu vực sầm uất với tiềm năng kinh doanh được đánh giá chỉ cần "mở cửa là sinh lời". Dự án nằm ngay vị trí chiến lược ngay cửa ngõ giao thương quận Hồng Bàng - Một trong ba quận trung tâm văn hóa, chính trị, giáo dục, kinh tế sôi động nhất thành phố Hải Phòng và kết nối giao thông thông suốt dễ dàng đã tạo ra lợi thế thương mại sẵn có cho dự án.

Hồng Bàng Midtown được phát triển bởi thương hiệu G5 Invest – đơn vị uy tín có hơn 10 năm kinh nghiệm trong đầu tư, phát triển dự án.

Dự án tọa lạc ngay trung tâm phố chợ Quán Toan, khu vực dân cư đông đúc và tập trung nhiều trụ sở giao dịch của ngân hàng. Tâm điểm giao thoa tuyến đường huyết mạch Hùng Vương, Quốc lộ 5, Quốc lộ 10, Phan Đăng Lưu giúp kết nối nhanh các quận huyện trong thành phố và tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Từ dự án, chỉ 10 phút kết nối với 4 khu công nghiệp lớn trong khu vực gồm: KCN Tràng Duệ, KCN Nomura, KCN An Dương, KCN Nam Cầu Kiền và 2 bến cảng Vật Cách, Nam Ninh. Với vị trí gần các trung tâm thương mại, chợ lớn và các khu công nghiệp, dự án hoàn toàn có thể thu hút dòng khách ổn định, đảm bảo doanh thu lâu dài.

Nằm tại hồng tâm thành phố, các chủ nhân và khách thuê tại Hồng Bàng Midtown cũng dễ dàng tiếp cận với hệ thống tiện ích giáo dục, y tế, giải trí tốt nhất khu vực. Khách đầu tư khi đến thực địa tại dự án đều rất tâm đắc khi "tận mục sở thị" tiềm năng khách thuê của dự án bởi xung quanh là hàng loạt các trường học từ mầm non tới trung học phổ thông, trường dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, cao đẳng VMU, trụ sở công an, ủy ban nhân dân phường Quán Toan… Điều này giúp Hồng Bàng Midtown đón trọn dòng khách hàng sẵn có khổng lồ, là lợi thế tuyệt đối so với các dự án nhà phố thương mại cùng phân khúc trên thị trường.

Nhà phố thương mại Hồng Bàng Midtown sở hữu tiềm năng kinh doanh cho thuê vượt trội (Nguồn ảnh: G5 Invest).

Với bộ sưu tập 75 căn shophouse độc bản diện tích xây dựng từ 251m2 - 450m2, các căn nhà phố thương mại của Hồng Bàng Midtown được thiết kế cao 4,5 tầng tối ưu cho nhu cầu kinh doanh kết hợp an cư. Với sự phát triển của các khu công nghiệp và hạ tầng giao thông, hạ tầng cơ sở xung quanh dự án sẽ kéo theo nhu cầu lớn về mặt bằng kinh doanh và nhà ở cho thuê tại đây. Nhờ vậy, chủ nhân của mỗi căn nhà phố hoàn toàn có thể thu lại nguồn lợi nhuận ổn định và bền vững.

Không chỉ sở hữu tiềm năng kinh doanh, Hồng Bàng Midtown (dự án chỉnh trang đô thị và xây dựng nhà ở thương mại tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) xứng đáng là một gia sản truyền đời đầy tự hào trong bối cảnh quỹ đất thương mại trung tâm thành phố Hải Phòng ngày càng khan hiếm như hiện nay.

