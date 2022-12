Mô hình đầu tư bất động sản kiểu mới được giới trẻ ưa chuộng

Từ trước đến nay, nhiều ý kiến cho rằng lĩnh vực đầu tư bất động sản (BĐS) chỉ dành cho người giàu với số vốn lớn và am hiểu thị trường, những người trẻ (từ 22-35 tuổi) hạn chế về dòng tiền và kinh nghiệm khó bước vào "cánh cửa" tiềm năng này. Tuy nhiên, thị trường BĐS Việt đang chứng kiến một sự xoay chuyển mới, khiến đầu tư BĐS không còn là việc dám nghĩ nhưng khó làm đối với bộ phận nhà đầu tư trẻ.

Một trong những chiến lược mà các nhà đầu tư sành sỏi khuyên giới trẻ sử dụng chính là "đứng trên vai người khổng lồ". Theo đó, quỹ tín thác đầu tư BĐS được cho là lựa chọn hàng đầu giúp các nhà đầu tư trẻ có thể làm quen với thị trường mà chưa cần chuẩn bị quá nhiều vốn và kiến thức chuyên môn. Đây đồng thời là mô hình hiệu quả, bí kíp phát triển của nhiều nền kinh tế thế giới, đặc biệt là châu Á.

Phát triển với sự tương đồng mô hình REIT thành công trên thế giới, VMI JSC (công ty có 90% cổ phần của tỷ phú Phạm Nhật Vượng) đã cho ra mắt mô hình liên kết đầu tư mới với tên gọi Fantasy Home.

Nếu quỹ tín thác sử dụng nguồn tiền góp vốn từ các nhà đầu tư để phân chia vào những danh mục khác nhau, Fantasy Home tập trung vào sản phẩm xác định rõ ràng - BĐS thấp tầng Vinhomes. Thay vì trao toàn quyền cho quỹ, nhà đầu tư trẻ có thể học cách tìm hiểu về thị trường, sản phẩm BĐS và chủ động lựa chọn suất đầu tư trong "giỏ hàng tuyển chọn" này.

Hiện tại, sản phẩm đầu tư của Fantasy Home là các biệt thự, nhà phố tại hai đại dự án Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown và Vinhomes Grand Park (phân khu The Manhattan). Dựa vào số liệu tăng giá của các sản phẩm tương tự tại Vinhomes Ocean Park 1, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire…, nhà đầu tư có thể được hưởng mức tăng giá kỳ vọng lên tới 15% trong năm đầu tiên, 30% trong năm thứ 2, và lần lượt 45%, 60%, 75% cho các năm sau hoặc cao hơn. Đây được cho là mức lợi nhuận khủng thường chỉ dành cho các đại gia sở hữu số vốn hàng tỷ đồng, nay được chia sẻ cho các nhà đầu tư trẻ với số vốn "khiêm tốn" chỉ từ 38 triệu.

Khác với REIT, nhà đầu tư có thể tham gia vào quyết định thanh khoản biệt thự, nhà phố theo tỷ lệ sở hữu và toàn quyền chuyển nhượng suất đầu tư của mình trên thị trường thứ cấp để thu tiền về. Cùng với đó, VMI JSC đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư trẻ bằng cam kết lợi nhuận 8,5%/năm. Mô hình này hứa hẹn trở thành kênh đầu tư hấp dẫn dành cho giới trẻ Việt Nam trong thời gian tới.