Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mở lại tuyến đường huyết mạch đến cửa khẩu Trung Quốc - Nepal sau lũ dữ

| | Tài chính quốc tế

Sau nhiều ngày bị chia cắt bởi lũ lụt và sạt lở, tuyến đường dẫn tới cảng Gyirong, cửa khẩu quan trọng giữa Trung Quốc và Nepal đã được khôi phục phần lớn, tạo điều kiện để lực lượng cứu hộ, hàng cứu trợ và máy móc hạng nặng tiếp cận tâm điểm thảm họa.

Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc cho biết tuyến đường bộ tới cảng Gyirong, thuộc huyện Gyirong, Khu tự trị Tây Tạng, đã được mở hoàn toàn vào lúc 10h sáng 2/9. Việc khôi phục tuyến đường cho phép lực lượng cứu hộ, hàng cứu trợ, thiết bị và máy móc hạng nặng tiếp cận khu vực tâm điểm thảm họa bằng đường bộ.

Công tác dọn dẹp trên quốc lộ G216 đã được triển khai tới khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đoạn đường cuối cùng từng bị ngập cũng đã được khôi phục tạm thời, đủ để các phương tiện và máy móc hạng nặng lưu thông.

Tại khu vực cảng Gyirong, các máy móc hạng nặng đang khẩn trương dọn đất đá trên quốc lộ G216, tiến gần khu vực từng là vị trí của tòa nhà cảng phía Trung Quốc.

Hình ảnh do truyền thông Trung Quốc công bố cho thấy các đội công nhân đang xây dựng lại một con đường dọc sông Trishuli sau trận lũ thảm khốc.

Đầu tuần này, đài truyền hình đã phát sóng video ghi lại hoạt động lực lượng cứu hộ sử dụng máy xúc để mở một tuyến đường mới dọc theo bờ sông nhằm tiếp cận khu vực bị cô lập.

Công tác khôi phục giao thông gặp nhiều khó khăn do mưa lớn kéo dài, sạt lở đất đá và địa hình phức tạp.

Theo thông báo cập nhật từ Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa Quốc gia (NDRRMA) của Nepal hôm thứ Tư (2/9), số người thiệt mạng do lũ quét tại Nepal đã tăng lên 1.114 người, gần 12.000 người đã được lực lượng cứu hộ giải cứu trong những ngày qua

Theo thông tin cập nhật từ đài truyền hình nhà nước CCTV hôm Chủ nhật, ít nhất 16 người đã thiệt mạng ở phía biên giới Trung Quốc.

Giới chức hai nước cho biết khoảng 4.500 người vẫn đang mất tích ở cả hai bên biên giới.

Theo Quỳnh Như

Tiền phong

Từ Khóa:
trung quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng thống Mỹ Trump cân nhắc 'ra đòn' với Iran ở eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Trump cân nhắc 'ra đòn' với Iran ở eo biển Hormuz Nổi bật

Bức ảnh nhói lòng nhất sau vụ lũ quét tại Nepal - Trung Quốc

Bức ảnh nhói lòng nhất sau vụ lũ quét tại Nepal - Trung Quốc Nổi bật

Đồng minh Mỹ lâm "đại nạn" vì lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga, phải cầu cứu cả Interpol

Đồng minh Mỹ lâm "đại nạn" vì lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga, phải cầu cứu cả Interpol

15:16 , 02/09/2026
Nổ rung chuyển nhà máy điện lớn ở Đức

Nổ rung chuyển nhà máy điện lớn ở Đức

14:47 , 02/09/2026
Tàu ngầm tiên tiến nhất của Nga có gì đặc biệt?

Tàu ngầm tiên tiến nhất của Nga có gì đặc biệt?

14:24 , 02/09/2026
Mỹ bất ngờ mời Nga quay lại bàn hội nghị G20: Các đại biểu châu Âu phản ứng, từ chối chụp ảnh chung

Mỹ bất ngờ mời Nga quay lại bàn hội nghị G20: Các đại biểu châu Âu phản ứng, từ chối chụp ảnh chung

13:00 , 02/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên