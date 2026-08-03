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Mở rộng nguồn tiếp nhận công chức, bổ sung quy định mới về xếp lương và bổ nhiệm

| | Xã hội

Theo quy định mới ban hành, người được tuyển dụng hoặc tiếp nhận vào vị trí việc làm xếp ngạch công chức nào sẽ được hưởng mức lương của ngạch đó.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 300/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2025 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức .

Nghị định có nhiều điểm mới liên quan đến tiếp nhận vào làm công chức, xếp lương và điều kiện bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc sửa đổi quy định về đối tượng được tiếp nhận vào làm công chức. Theo đó, căn cứ nhu cầu sử dụng nhân lực đáp ứng ngay yêu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng được xem xét tiếp nhận vào làm công chức đối với nhiều nhóm đối tượng.

Các nhóm này gồm chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc đang công tác ngoài khu vực công lập theo chính sách thu hút người có tài năng; viên chức; người hưởng lương trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức…

Về các tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận, với nhóm chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi và doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc, Nghị định yêu cầu phải có kết quả, sản phẩm, công trình, sáng kiến hoặc giải pháp khoa học đã được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả rõ rệt, phù hợp và đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Đối với các nhóm còn lại như viên chức, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang, lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, người từng là cán bộ, công chức và đội viên Đề án trí thức trẻ, Nghị định quy định phải có tối thiểu 5 năm công tác làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí dự kiến tiếp nhận.

Xếp lương theo ngạch tương ứng với vị trí việc làm mới

Một nội dung quan trọng khác là sửa đổi quy định về xếp lương đối với người được tuyển dụng hoặc tiếp nhận vào làm công chức. Theo quy định mới, người được tuyển dụng hoặc tiếp nhận vào vị trí việc làm xếp ngạch công chức nào sẽ được hưởng mức lương của ngạch đó.

Tuy nhiên, trường hợp đã có thời gian công tác phù hợp với yêu cầu chuyên môn của vị trí việc làm, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian công tác này được tính làm căn cứ để xếp bậc lương ở ngạch công chức tương ứng.

Đối với người được tiếp nhận vào làm công chức, nếu có thời gian công tác đúng quy định của pháp luật, làm công việc phù hợp với vị trí việc làm và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian này cũng được tính để xếp lương.

Ngoài ra, Nghị định cũng sửa đổi quy định về xếp lương khi công chức thay đổi vị trí việc làm. Theo đó, công chức được xếp lương theo ngạch tương ứng với vị trí việc làm mới; thời gian hưởng lương ở ngạch tương đương hoặc cao hơn được tính làm căn cứ khi xếp lương.

Đồng thời, Nghị định đã quy định cụ thể cách xếp lương trong các trường hợp được bổ nhiệm vào ngạch cao hơn, ngạch cùng thứ bậc hoặc ngạch thấp hơn, trong đó có cơ chế bảo lưu hệ số chênh lệch đối với một số trường hợp...

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

Từ Khóa:
công chức

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