"Mỏ vàng" của Việt Nam được hơn nửa thế giới săn đón: thu về hàng chục tỷ USD, các cường quốc Mỹ, Nga tích cực chốt đơn

Ảnh minh họa

Xuất khẩu dệt may Việt Nam đang chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ với kim ngạch xuất khẩu tăng đều trong những tháng qua.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng dệt may tháng 9/2024 tăng 15,8% so với tháng 9/2023, đạt gần 2,98 tỷ USD. Tính chung cả 9 tháng đầu năm 2024 kim ngạch đạt trên 27,34 tỷ USD, tăng 8,9% so với 9 tháng đầu năm 2023.

Việt Nam hiện xuất khẩu hàng dệt may sang 113 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, hàng dệt may của Việt Nam xuất sang Mỹ tiếp tục đứng đầu về kim ngạch, đạt gần 12,01 tỷ USD, chiếm 43,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước, tăng 9,1% so với 9 tháng đầu năm 2023; Riêng tháng 9/2024 đạt 1,22 tỷ USD, tăng 20,4% so với tháng 9/2023.

Xuất sang Nhật Bản đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 3,13 tỷ USD, chiếm 11,4%, tăng 6,4%; Riêng tháng 9/2024, kim ngạch tăng 5% so với tháng 9/2023.

Tiếp đến là thị trường Hàn Quốc đạt 2,38 tỷ USD, chiếm 8,7%, giảm nhẹ 1,8% và sang Trung Quốc đạt 978,17 triệu USD, chiếm 3,6%, tăng 18,3% so với 9 tháng đầu năm 2023.

Đáng chú ý, Nga là một trong những nước đẩy mạnh nhập khẩu mặt hàng này của Việt Nam. Cụ thể, trong tháng 9, Việt Nam xuất khẩu gần 71 triệu USD sản phẩm dệt may sang Nga, tăng 97,6% so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng, Việt Nam thu về 616,3 triệu USD nhờ xuất khẩu dệt may sang xứ bạch dương, tăng mạnh 118% so với 9T/2023. Thị trường này chiếm 2,25% trong tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam và đứng trong top 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất.

Nhìn chung, ngành dệt may Việt Nam chứng kiến sự khởi sắc trở lại trong năm 2024. Với quy mô xuất khẩu đứng thứ ba trên thế giới, sử dụng hơn 2 triệu lao động, kim ngạch xuất khẩu hàng tháng đạt từ 3,5 đến 4 tỷ USD, những ảnh hưởng của thị trường, kinh tế thế giới đến ngành xuất khẩu dệt may Việt Nam rất lớn. 

Trong bối cảnh những diễn biến bất ổn tại Bangladesh, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) nhìn nhận: Trước mắt, ngành dệt may Việt Nam sẽ có một số lợi thế khi năng lực sản xuất hàng dệt may của Bangladesh giảm sút giữa mùa cao điểm đang sản xuất hàng cho mùa đông; nhiều khách hàng sẽ phải dịch chuyển đơn hàng sang nước khác, để bù đắp số lượng thiếu hụt.

Ngoài ra, niềm tin của khách hàng đối với ngành dệt may Bangladesh sẽ bị giảm sút. Nước này cũng sẽ chịu sức ép tăng lương cho lao động dệt may nên lợi thế về phí nhân công giá rẻ sẽ giảm đi.

Việt Nam có lợi thế cạnh tranh vượt trội so với Trung Quốc và Bangladesh. Các doanh nghiệp thời trang tại Hoa Kỳ và các nước lân cận đang tìm kiếm nguồn cung từ các chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc nên sản phẩm từ Việt Nam đang được quan tâm, trong đó xu hướng tiêu dùng các sản phẩm bền vững gia tăng.

Theo yếu tố chu kỳ, nhu cầu hàng hóa thường tăng mạnh vào những tháng cuối năm. Đây là cơ hội lớn khi các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đều tăng, riêng châu Âu đạt tốc độ tăng trưởng thấp nhất, chỉ 0,8%.

Trong năm 2024, ngành dệt may được kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 44 tỷ USD (tăng 9,2% so với 2023).