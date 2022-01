Mọc mụn nước ở tai, cô gái 28 tuổi suýt bị liệt nửa mặt vĩnh viễn bởi hội chứng hiếm gặp

Vài năm trước đây, Tanya Rust, một cô gái người Canada bỗng nhiên cảm thấy đau quặn ở tai phải của mình. Cô nghĩ triệu chứng này rồi sẽ trôi qua sau vài ngày. Nhưng sáng hôm sau, khi ngủ dậy, cơn đau của cô dữ dội hơn ở vùng nối giữa hàm và tai phải. Lúc ăn sáng, cô thấy hàm mình cứng hơn và một vài giờ sau đó cô thấy có những cơn co giật kỳ lạ trên mặt phải. Tiếp đó, cô không thể chớp được mắt bên phải và cơn co giật ngày càng nhiều hơn.

Gia đình đưa Tanya vào viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán cô mắc chứng liệt Bell, một hội chứng khiến 1 bên cơ mặt bị yếu tạm thời và sẽ tự khỏi sau vài ngày hoặc vài tuần. Cô được kê thuốc về nhà và theo dõi thêm.

Một tuần sau đó, tình trạng của Tanya không hề thuyên giảm, thậm chí còn nặng hơn. Cô cảm giác như "đầu mình đang bốc cháy, như thể có ai đó đang đâm vào mặt mình".

Trước đó, Tanya đã từng có 3 vết loét ở tai phải và biến thành mụn. Khi tái khám, cô nói với bác sĩ triệu chứng này. Các bác sĩ tiến hành kiểm tra thêm và kết luận cô mắc hội chứng Ramsay Hunt, một tình trạng nguy hiểm hơn chứng liệt Bell với 80% bệnh nhân có khả năng bị liệt mặt vĩnh viễn.

Theo Tổ chức Quốc gia về Các rối loạn Hiếm gặp Hoa Kỳ (NORD), Ramsay Hunt là một chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp, đặc trưng bởi liệt mặt (do cách các dây thần kinh ở tai và mặt bị tác động) và phát ban. Hội chứng này có thể dẫn tới mất thính giác, chóng mặt, co thắt cơ mặt và suy giảm thị lực. Rối loạn này phổ biến hơn ở người lớn trên 60 tuổi. Do đó, Tanya là một trường hợp hiếm gặp khi mắc bệnh ở độ tuổi 20.

Trong suốt 2 năm rưỡi kể từ khi phát hiện bệnh, cuộc sống của Tanya bị ảnh hưởng rất nhiều. Cô không thể nhắm được mắt khi ngủ, không thể xem ti vi hay sử dụng máy tính. Cô cũng không thể ra ngoài chơi cùng bạn bè hay đi mua sắm. Cô thậm chí còn mất thính lực, không nghe được tiếng nói chuyện của những người thân trong gia đình.

Sau nhiều đợt điều trị tích cực liên tục với các loại thuốc có dược lý cực cao và các bài tập thần kinh, vật lý trị liệu, hiện tại khuôn mặt của Tanya đã trở lại bình thường.

Tuy nhiên, khi nhắc đến khoảng thời gian mắc hội chứng này, Tanya vẫn chưa hết sợ hãi. Cô khuyên mọi người hãy chú ý tới sức khỏe của mình hơn và phải tới gặp các bác sĩ ngay khi có các biểu hiện bất thường ở mặt giống như cô.

Hội chứng Ramsay Hunt là gì?

Về cơ bản, Ramsay Hunt là bệnh zona ở tai do cùng loại virus Varicella gây bệnh thủy đậu và zona gây ra.

Hội chứng Ramsay Hunt là bệnh thứ phát của thủy đậu và zona do virus vẫn chưa biến mất hoàn toàn mà vẫn tồn tại trong dây thần kinh sau khi khỏi bệnh. Sau một khoảng thời gian (có thể là nhiều năm sau đó), virus kích hoạt lại và có thể gây ảnh hưởng đến các dây thần kinh trên khuôn mặt.

Triệu chứng của Ramsay Hunt

Các dấu hiệu chính của hội chứng Ramsay Hunt là:

- Phát ban đỏ hoặc mụn nước trong và xung quanh một bên tai

- Cơ mặt 1 bên yếu hoặc liệt

- Đau tai

- Ù tai

- Khó nhắm mắt

- Mất vị giác

- Khô miệng/mắt

- Chóng mặt

Điều trị kịp thời hội chứng Ramsay Hunt có thể giảm nguy cơ xảy ra các biến chứng bao gồm liệt cơ mặt vĩnh viễn, suy giảm thị lực và điếc. Thời gian tốt nhất để bắt đầu điều trị là trong vòng 3 ngày đầu tiên kể từ khi xuất hiện các triệu chứng của bệnh.

Bên cạnh đó, mọi người hãy chủ động phòng tránh hội chứng này bằng cách tiêm vaccine phòng thủy đậu định kỳ, đặc biệt ở đối tượng trẻ em, người trên 50 tuổi và những người suy giảm miễn dịch.

(Nguồn: Prevention, Mayo Clinic)

