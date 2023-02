Mới 24 tuổi, Khánh Vy đã tậu nhà ở Bắc lẫn Nam: Cơ ngơi thứ 2 được quyết 'nhanh như chớp', lý do đằng sau khiến ai cũng phải gật gù

Khánh Vy là cô gái đa tài đến từ Nghệ An. Tên tuổi của cô được gắn liền với danh xưng "Hot girl 7 thứ tiếng". Trong những năm gần đây, tên tuổi của cô đã trở nên quen thuộc với đông đảo khán giả của VTV.

Không chỉ chứng minh được khả năng ngoại ngữ “khủng”, Khánh Vy còn đang cho công chúng thấy những tài năng của bản thân trong lĩnh vực dẫn chương trình, tham gia gameshow và cả kinh doanh. Ở tuổi 24, Khánh Vy đã làm được những điều mà bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ.

24 tuổi tự tậu 2 ngôi nhà

Ngày 4/2 vừa qua, nữ MC đình đám của VTV đã chia sẻ tin vui ngày đầu năm trong một video đăng tải trên Youtube. Cụ thể, Khánh Vy tiết lộ cô đã mua căn nhà thứ hai của mình. Điều đặc biệt là ngôi nhà này nằm ở TP. HCM. Theo chia sẻ của nữ MC 9x, lần đầu tiên cô đặt chân đến TP. HCM là khi mới học cấp hai cùng bố mẹ. Tuy nhiên thời điểm đó gia đình cô chưa thực sự hứng thú với vùng đất mới này.

Cho tới năm 2022, Khánh Vy và bố mẹ đã quay trở lại trong một chuyến du lịch. Điều bất ngờ là gia đình cô cảm thấy “ưng" khí hậu và thời tiết của TP. HCM. “Giá như mình có một nơi nào đó trong TP. HCM để khi nào ngoài Bắc lạnh quá, mình có thể đưa bố mẹ vào”, Khánh Vy chia sẻ.

Khánh Vy "check-in" tại ngôi nhà mới. Ảnh: Khánh Vy OFFICIAL

Bên cạnh đó, cô cũng cho biết thời gian qua cô phải di chuyển khá nhiều giữa Hà Nội và TP. HCM. Thay vì đau đầu nghĩ ở đâu, chọn homestay nào thì cô nàng đã quyết định mua một căn nhà để làm điểm dừng chân.

Khánh Vy chia sẻ: “Đây là điều bản thân mình chưa bao giờ dám nghĩ tới". Thông tin này ngay lập tức nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

… Và khối tài sản đáng mơ ước

Trước đó, nữ MC đã sở hữu một căn nhà ở Hà Nội và đón bố mẹ đến ở cùng. Căn hộ rộng 100m2, có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và 1 ban công.

Năm 2020, trong clip tổng kết 50 điều đã làm được trong vòng 10 năm vừa qua, Khánh Vy tiết lộ đã mua xe ô tô năm 19 tuổi, tặng bố mẹ một mảnh đất vào năm 20 tuổi – những kỳ tích mà nhiều người phải phấn đấu rất lâu mới có thể làm được.

Ảnh: Khánh Vy

Không chỉ mua đất, tậu xe, cô nàng cũng sẵn sàng chi số tiền cả trăm triệu đồng cho những chiếc túi xách đến từ thương hiệu nổi tiếng như: Gucci, Chanel, Dior,... Những mẫu túi mà Khánh Vy sở hữu có giá hàng chục, thậm chỉ là cả trăm triệu đồng. Trang phục thường ngày của nữ MC đình đám cũng đến từ nhiều nhà mốt nổi tiếng thế giới.

Khánh Vy làm gì để có tiền mua nhà?

Với khối tài sản hiện có của cô nàng 9x, nhiều người sẽ thắc mắc cô có nguồn thu nhập như thế nào? Trước đây, Khánh Vy đã tiết lộ bản thân đã bắt đầu đi làm thêm từ năm học lớp 3 tới năm lớp 9 với công việc dẫn chương trình thiếu nhi. Khi ấy, mỗi số cô nhận được khoảng 50.000 đồng. Đây là cơ duyên giúp cô tìm thấy đam mê và xác định con đường mình sẽ theo đuổi trong tương lai. Khi học cấp 3, cô nàng dành thời gian tập trung cho việc học nên đã dừng công việc làm thêm.

Nhờ lợi thế về ngoại ngữ cũng như kinh nghiệm dẫn chương trình trước đó, nên ngay từ khi còn là sinh viên. Ngay từ năm nhất đại học, Khánh Vy đã đi làm thêm. Tuy nhiên, đến năm thứ hai đại học, cô mới thực sự nghiêm túc với việc kiếm tiền. Năm 18 tuổi, Khánh Vy đảm nhận vai trò MC của Thế giới nghiêng - bản tin thời sự quốc tế ở VTC. Tuy nhiên đây là công việc không lương.

Ảnh: Khánh Vy

Sau đó, cô đã có cơ hội cộng tác trong các chương trình dạy Tiếng Anh của VTV7 như IELTS On The Go, Follow Us và Crack’em up. Sự nghiệp của Khánh Vy thực sự “bùng nổ" khi cô trở thành người dẫn chương trình chính của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22 thay MC Diệp Chi và tham gia vào nhiều sự kiện quốc tế đình đám.

Nhờ tài năng và tên tuổi của mình, nữ MC không ngần ngại chia sẻ các nguồn thu nhập của bản thân. Khánh Vy từng tiết lộ bản thân kiếm tiền qua nhiều kênh khác nhau. Bên cạnh là một MC, cô còn làm Youtube, cộng tác với nhãn hàng, làm KOL quảng cáo, viết sách, đầu tư bất động sản và chứng khoán...

Khánh Vy từng tâm sự: “Mình nhận bài cộng tác, quảng cáo với nhãn hàng trên các trang mạng xã hội. Ngoài ra mình còn làm MC dẫn chương trình song ngữ, đi dự sự kiện của một nhãn hàng nào đó. mình cũng dành số tiền để đầu tư về bất động sản, chứng khoán".