Mời 6 đồng nghiệp đi ăn tất niên, hóa đơn hết 12 triệu đồng khiến tôi choáng váng, đến khi biết sự thật thì còn sốc ngã quỵ

Hôm vừa rồi tôi nhận tiền thưởng Tết, do năm vừa qua tôi làm việc hiệu quả, kéo được nhiều hợp đồng giá trị lớn cho công ty nên thưởng của tôi nhiều, tôi đoán cũng phải gấp 3-4 lần các đồng nghiệp khác.

Sếp không thông báo số tiền cụ thể của từng người, nhưng lại đặc biệt vinh danh tôi khiến đồng nghiệp đều trầm trồ vỗ tay khen ngợi và đòi tôi "khao". Sẵn tiện có một nhà hàng mới mở ở gần công ty, nhìn banner quảng cáo khá bắt mắt nên tôi quyết định mời nhóm của mình gồm 4 nữ 2 năm đi ăn tất niên.

Đây là một nhà hàng buffet, ghi giá 399 ngàn/người (chưa bao gồm VAT và nước uống), tôi nhẩm tính thì thêm thuế và nước vào, mỗi người cũng chỉ 500 ngàn, 7 người ăn hết khoảng 3,5 triệu nên vui vẻ bảo mọi người cứ tự nhiên, ăn được bao nhiêu thì ăn.

Trong bữa ăn, tôi thấy các đồng nghiệp ai cũng vui, ăn uống nhiệt tình, họ gọi rất nhiều tôm, ghẹ. Tôi cũng trầm trồ không ngờ nhà hàng lắm hải sản to ngon mà giá rẻ hơn so với mặt bằng chung. Lúc đó tôi cứ nghĩ là do nhà hàng mới mở nên dùng chiêu này để quảng cáo, tiếp thị.

Đến khi thanh toán, tôi choáng váng khi hóa đơn lên tới 12 triệu đồng, tôi hỏi đi hỏi lại nhân viên thu ngân, thậm chí cãi nhau vì nhà hàng niêm yết 399 ngàn/người, sao giờ thành 2 triệu/người?

Ảnh minh họa

Người quản lý liền nói với tôi rằng giá buffet chỉ bao gồm trong menu buffet, chúng tôi gọi thêm ghẹ và tôm hùm ngoài menu nên chúng tôi phải chịu giá từng món riêng. Bàn chúng tôi ăn tổng cộng 6 con ghẹ và 8 con tôm hùm. Nghe đến đây mà tôi sốc muốn ngã quỵ.

Cứ tưởng đi ăn buffet là sẽ khống chế được số tiền cần thanh toán, vậy mà không ngờ lại "độn" tiền lên gấp 3 lần như vậy khiến tôi tiếc đứt ruột.

Đồng nghiệp nhìn nhau áy náy, mọi người bảo sẽ chia nhau đóng góp với tôi nhưng trước đó tôi đã vỗ ngực mời khách, sao có thể để mọi người chia bill được, chỉ đành cắn răng chuyển khoản.

Khi về đến nhà, thấy tôi thất thần, chồng hỏi chuyện nên tôi tuôn ra hết. Tôi còn chưa dứt lời, chồng đã mắng tôi "ngu" và rất nhiều từ ngữ nặng lời khác. Anh còn bảo ở nhà chồng con thì tiết kiệm từng đồng, sắp Tết mà chưa dám mua bộ quần áo mới, vậy mà tôi đi chiêu đãi đồng nghiệp 12 triệu đồng.

Lời chồng nói đến hôm nay vẫn vang vọng trong tâm trí tôi. Chuyện đã lỡ rồi, tôi chỉ muốn bỏ qua nhưng ngày nào chồng cũng đay nghiến. Có những lúc anh nói bóng gió với con: "Con đừng đòi gì nữa, Tết này không có giày mới đâu, tiền mẹ con đi ăn hải sản hết rồi". Thử hỏi có tức không? Đây cũng là bài học lớn cho tôi. Sau này đi ăn uống ở đâu phải hỏi kỹ càng mới được.